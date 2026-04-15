Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid

Enfrente estará un rival que no necesita presentación. El Merengue, máximo ganador de la Orejona, afronta este duelo con la obligación de revertir el resultado adverso. El equipo conducido por Álvaro Arbeloa no atraviesa su mejor momento en el plano local: quedó relegado en LaLiga y también fuera de la Copa del Rey, por lo que su continuidad en Europa aparece como la última gran oportunidad.