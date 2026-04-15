Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de Champions League.
Luego del 2-1 en la ida por los cuartos de final de la Champions League 2025/26, el cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid en el Allianz Arena desde las 16:00 vuelve a acaparar la atención del fútbol europeo con un nuevo capítulo de una rivalidad histórica.
El equipo dirigido por Vincent Kompany domina con autoridad la Bundesliga y en el plano internacional ha mostrado un nivel contundente, como lo demuestra la goleada global ante Atalanta en la fase anterior.
Enfrente estará un rival que no necesita presentación. El Merengue, máximo ganador de la Orejona, afronta este duelo con la obligación de revertir el resultado adverso. El equipo conducido por Álvaro Arbeloa no atraviesa su mejor momento en el plano local: quedó relegado en LaLiga y también fuera de la Copa del Rey, por lo que su continuidad en Europa aparece como la última gran oportunidad.
El ganador de esta llave ya conoce a su próximo rival: Paris Saint-Germain (PSG), que avanzó tras superar con claridad a Liverpool en la fase anterior. Esto eleva aún más la tensión de un partido que puede definir el rumbo de la competencia.
Bayern Múnich vs. Real Madrid: probables formaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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