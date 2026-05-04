Estudiantes (RC) vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La Gloria necesita una goleada histórica y otros resultados para avanzar, en un cierre de fase regular cargado de tensión y cuentas difíciles.
Estudiantes de Río Cuarto e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini, en el marco de la novena y última fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece condicionado por las matemáticas: mientras el conjunto local transita el final de un semestre complicado, la visita llega obligada a protagonizar una hazaña poco frecuente si pretende seguir con vida en la competencia.
El equipo riocuartense tuvo un regreso a la máxima categoría marcado por dificultades desde el inicio. Ubicado en el fondo de la Zona B con apenas cinco puntos y una preocupante cifra de doce derrotas, Estudiantes quedó rápidamente fuera de la discusión por los playoffs. A esto se sumaron conflictos internos que impactaron en el rendimiento, como la decisión de marginar a diez futbolistas “por tiempo indeterminado”, lo que profundizó el clima adverso.
Con este panorama, el principal objetivo del conjunto dirigido por Gerardo Toro Acuña pasa por otro lado: sostener la categoría. Los promedios comienzan a tomar protagonismo y cada partido suma en esa lucha silenciosa que marcará el futuro del club. En ese contexto, el cierre del campeonato se presenta más como un alivio que como una oportunidad deportiva.
Del lado de Instituto, la historia es distinta aunque igualmente compleja. El equipo cordobés llegó a las últimas fechas con buenas perspectivas de clasificación, pero una serie de resultados negativos complicó su posición. La derrota ante Estudiantes en Córdoba y el empate frente a Newell’s en Rosario lo dejaron en el décimo puesto con 18 unidades, a tres puntos de la zona de clasificación.
Para colmo, los resultados ajenos tampoco acompañaron, lo que elevó la exigencia a un escenario extremo. El equipo dirigido por Diego Flores, que además no contará con Alex Luna por acumulación de amarillas, intentará al menos cerrar el torneo con una actuación convincente. Más allá de la dificultad del objetivo, sumar tres puntos podría servir como impulso anímico de cara a lo que viene.
Este encuentro también estará atravesado por el contexto particular del torneo, cuya programación se vio alterada tras el paro impulsado por la AFA a comienzos de marzo, en medio de un conflicto institucional por acusaciones de evasión impositiva. Con necesidades diferentes pero la misma obligación de competir hasta el final, Estudiantes e Instituto protagonizarán un duelo que combina despedida, presión y una remota ilusión de clasificación.
Estudiantes (RC) vs. Instituto: probables formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña.
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Jhon Córdoba, Diego Sosa; Nicolás Guerra y Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.
¿Qué necesita Instituto para jugar los playoffs?
La Gloria necesita vencer por una diferencia de siete goles para superar la línea de su competidor directo en la diferencia de gol, además de esperar que Defensa y Justicia no consiga una victoria en su partido. Un desafío que roza lo improbable, pero que mantiene una mínima esperanza encendida.
Estudiantes (RC) vs. Instituto: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Antonio Candini.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: ESPN Premium.
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