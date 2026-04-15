Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Fluminense vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores 2026.
Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el mítico estadio Maracaná, desde las 21:30, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo mendocino intentará aprovechar su gran momento para sumar en un escenario histórico y seguir haciendo historia en el plano internacional.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega en un estado de forma envidiable. Tras un arranque ideal en la Copa, con una victoria que marcó un hito para el club, logró ratificar su nivel en el torneo local con un triunfo clave que lo posiciona como líder de su zona y lo convirtió en el primer clasificado a los playoffs.
Fluminense atraviesa un momento irregular, marcado por resultados adversos tanto en el ámbito local como en el internacional. La reciente derrota en el clásico frente a Flamengo dejó secuelas, no solo por el resultado sino también por la lesión de un jugador clave como Luciano Acosta. Además, el empate sin goles en su debut copero encendió señales de alerta.
Fluminense vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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