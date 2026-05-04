Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo mendocino ya no tiene chances de avanzar, mientras que el Halcón se juega todo en busca de un lugar en los playoffs del Torneo Apertura.
Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia se verán las caras este lunes desde las 17 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro presenta realidades muy diferentes: el conjunto local llega sin posibilidades matemáticas de avanzar, mientras que la visita está obligada a ganar para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores de su zona.
El Lobo mendocino arrastra una campaña irregular que lo dejó fuera de la pelea antes de tiempo. Si bien la llegada de Darío Franco al banco de suplentes permitió una leve mejora en el rendimiento y en los resultados, no alcanzó para revertir el flojo arranque del torneo. En la jornada pasada sufrió un duro golpe anímico al caer por 5-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico local, disputado en el estadio Bautista Gargantini, un resultado que expuso las fragilidades defensivas del equipo.
En contrapartida, el Halcón parecía tener encaminada su clasificación semanas atrás, pero una racha negativa lo complicó seriamente. El equipo de Florencio Varela encadenó cuatro derrotas consecutivas que lo hicieron retroceder en la tabla de la Zona A. Cayó 2-0 frente a Instituto, perdió 2-1 con Talleres, fue superado 3-1 por Independiente y viene de sufrir una goleada por 4-0 ante Boca. Este bajón lo dejó noveno con 19 puntos, fuera de los puestos de clasificación.
El contexto de la jornada también tiene un condimento especial: se trata del cierre de la fase regular, que se vio alterada en su calendario debido a un paro realizado a comienzos de marzo por la AFA y los dirigentes del fútbol argentino, en respuesta a una acusación por evasión impositiva que involucró a la entidad y a varios de sus referentes.
Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
¿Qué necesita Defensa y Justicia para clasificar a playoffs?
De cara a este compromiso, el panorama para Defensa es claro: depende de sí mismo. La igualdad entre Unión y Talleres, sumada a la derrota de San Lorenzo frente a Independiente, abrió una puerta que el Halcón no puede desaprovechar. Si logra imponerse en Mendoza, asegurará su lugar en los playoffs. Incluso, una victoria por dos goles de diferencia le permitiría escalar una posición más en la tabla y modificar su posible rival en la próxima instancia.
El desafío está planteado. Gimnasia intentará despedirse con una alegría ante su gente, mientras que Defensa y Justicia afrontará un partido cargado de presión, con la obligación de ganar para seguir en carrera.
Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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