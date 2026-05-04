Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco .

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. . Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Darío Cáceres, Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

¿Qué necesita Defensa y Justicia para clasificar a playoffs?

De cara a este compromiso, el panorama para Defensa es claro: depende de sí mismo. La igualdad entre Unión y Talleres, sumada a la derrota de San Lorenzo frente a Independiente, abrió una puerta que el Halcón no puede desaprovechar. Si logra imponerse en Mendoza, asegurará su lugar en los playoffs. Incluso, una victoria por dos goles de diferencia le permitiría escalar una posición más en la tabla y modificar su posible rival en la próxima instancia.

El desafío está planteado. Gimnasia intentará despedirse con una alegría ante su gente, mientras que Defensa y Justicia afrontará un partido cargado de presión, con la obligación de ganar para seguir en carrera.

Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia: otros datos

Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Bruno Amiconi.

Bruno Amiconi. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: ESPN Premium.