Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield

Banfield, por su parte, llega con la motivación de haber ganado el último enfrentamiento entre ambos, un 2-1 en el Florencio Sola que reforzó su dominio reciente en el historial. Sin embargo, su presente en el torneo no es el mejor: se ubica en la duodécima posición con 13 puntos y está obligado a sumar si quiere acercarse a los puestos de playoffs.