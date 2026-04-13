Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Lanús y Banfield se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un nuevo capítulo del clásico del sur.
El conjunto granate llega golpeado tras su debut en la Copa Libertadores, donde cayó por 1-0 frente a Mirassol. Esa derrota dejó secuelas desde lo anímico, por lo que el equipo buscará una rápida recuperación ante su gente. En el ámbito local, si bien se mantiene en zona de clasificación con 19 puntos y ocupa el sexto lugar, acumula dos partidos sin victorias y necesita reencontrarse con su mejor versión.
Banfield, por su parte, llega con la motivación de haber ganado el último enfrentamiento entre ambos, un 2-1 en el Florencio Sola que reforzó su dominio reciente en el historial. Sin embargo, su presente en el torneo no es el mejor: se ubica en la duodécima posición con 13 puntos y está obligado a sumar si quiere acercarse a los puestos de playoffs.
Formaciones de Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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