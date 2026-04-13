Sarmiento vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Verde y el Lobo, revitalizados por sus avances en Copa Argentina pero urgidos en el torneo local, protagonizan un cruce decisivo para acercarse a la zona de clasificación.
Sarmiento y Gimnasia se enfrentarán este lunes a partir de las 16:30 en el estadio Eva Perón de Junín, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 que puede resultar determinante para sus aspiraciones. Ambos equipos llegan con buen ánimo tras sus respectivas clasificaciones en la Copa Argentina, pero necesitan trasladar ese impulso al campeonato local, donde hoy se encuentran fuera de los puestos de playoffs.
El equipo juninense atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. Acumula tres victorias consecutivas y muestra señales claras de crecimiento futbolístico. En el torneo, se ubica en la décima posición con 16 puntos y viene de imponerse ante Aldosivi y Barracas Central, mientras que en la Copa Argentina logró superar a Tristán Suárez para meterse en la siguiente fase, donde tendrá un desafío de alto calibre frente a Boca. Este presente le permite ilusionarse con meterse entre los ocho mejores si logra mantener la racha positiva.
El conjunto dirigido por Facundo Sava sabe que este compromiso puede marcar un antes y un después en su campaña. Una nueva victoria lo posicionaría de lleno en la pelea por la clasificación y reforzaría la confianza de un plantel que viene en ascenso. La localía, además, aparece como un factor clave para intentar imponer condiciones desde el inicio.
Del otro lado, Gimnasia vive una realidad mucho más inestable. A pesar de haber conseguido el pase de ronda en la Copa Argentina tras eliminar a Camioneros, el rendimiento en el Torneo Apertura genera preocupación. El Lobo acumula tres derrotas consecutivas, la última de ellas un contundente 3-0 frente a Huracán en el Bosque, que dejó al equipo golpeado y con dudas.
La salida de Fernando Zaniratto derivó en la conducción interina de Ariel Pereyra, mientras la dirigencia continúa en la búsqueda de un entrenador definitivo. En ese sentido, los nombres que suenan con más fuerza son Julio Vaccari y Leandro Cufré, aunque también aparece en carpeta Hernán Cristante. Esta incertidumbre institucional se refleja en el campo de juego, donde el equipo no logra encontrar regularidad.
En este contexto, el choque en Junín se presenta como una oportunidad para ambos. El local quiere confirmar su levantada y meterse en la conversación grande, mientras que la visita necesita reaccionar de manera urgente para no quedar relegado. Con objetivos similares pero realidades distintas, el duelo promete tensión y mucho en juego en cada pelota.
Sarmiento vs. Gimnasia: probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Sarmiento vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 16:30.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports Premium.
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