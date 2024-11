Pelota libre de riesgo en el celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Talleres

Por su parte, Talleres es uno de los aspirantes al título: actualmente, está cuarto en la tabla, con 32 puntos, y a 7 del puntero Vélez. No obstante, el conjunto cordobés no atraviesa un buen momento últimamente: hace tres partidos que no gana, por lo que necesita activar para no perderle pisada a los de arriba.

gimnasia riestra.jpeg

Riestra vs. Talleres: probables formaciones

Riestra: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Juan Rodríguez, Lucas Suárez y Miguel Navarro o Blas Riveros; Ulises Ortegoza, Franco Moyano y Matías Galarza; Rubén Botta; Cristian Tarragona y Federico Girotti. DT: Alexander Medina.

Cómo ver en vivo Riestra vs. Talleres

El partido será transmitido por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.