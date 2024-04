El video viral del enojo de Pep Guardiola a los jugadores del Manchester City antes de ganar el triplete

“En equipo: el tripl3te del Manchester City” es un documental producido por Netflix que sacó a la luz la intimidad del conjunto inglés durante la temporada en la que se consagró campeón de la Champions League, la Premier League y la FA Cup. Allí se puede ver todas las intimidades de un equipo que rompió todos los récords y que será recordado para siempre.

image.png

EL ENOJO DE PEP GUARDIOLA EN LA ELIMINACIÓN DE LA CARABAO CUP

En las últimas horas, se viralizó el video que muestra la charla de Guardiola durante un partido ante Southampton por la Carabao Cup, la única competencia en la que su equipo no fue campeón durante la temporada 2022/23. Aquella tarde del 11 de enero del año pasado, el City perdió 2 a 0 ante el Southampton y quedó eliminado.

“Ahora tienen algo que me están demostrando que no tenemos: hambre. Se mueren de hambre, nosotros no. Los jóvenes, los mayores, los nuevos, los viejos… no lo quieren. No tienen hambre y tienen que recuperarlo. No están hambrientos”, afirmó Pep con gran enojo ante la poca motivación del equipo.

Embed Enero de 2023. Post partido de Southampton-Manchester City por EFL Cup. El equipo de Guardiola cayó 2-0. Este fue el discurso de Pep en el vestuario.pic.twitter.com/kOsWXbBCOw — VarskySports (@VarskySports) April 4, 2024