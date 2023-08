Pepe Sand le puso fecha a su retiro del fútbol profesional

"Iba a retirarme ahora pero me sentí bien cada vez que me tocó entrar", agregó Sand, quien no pudo estar por lesión en la última fecha contra Barracas Central pero disputó 11 partidos y marcó dos goles más otro grito en la Copa Argentina.

El experimentado atacante espera jugar la Copa de la Liga Profesional con Lanús pero todavía no cerró "nada" con la dirigencia: "Sueño con retirarme con un título", deseó "Pepe", que tiene claro que su futuro será como entrenador.

LOS NÚMEROS DEL PEPE SAND EN SU CARRERA

JUGÓ EN 16 EQUIPOS

756 PARTIDOS

317 GOLES

55 ASISTENCIAS

6 TÍTULOS