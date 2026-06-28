Perdió la billetera tras el Argentina-Jordania y los hinchas inventaron una canción para encontrarlo

Embed Un hincha pierde la billetera, empieza el cantito, luego lo llaman por el nombre, aparece el dueño y... se festeja como un gol y el "dale campeón". Escena más argenta no se consigue. El estado de alegría y locura es total.pic.twitter.com/i2Pp6jj0Ei — Diego Borinsky (@diegoborinsky) June 28, 2026

Toda la secuencia fue grabada por otro simpatizante y compartida en las redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Entre las reacciones, muchos usuarios destacaron la solidaridad de los hinchas argentinos y el clima festivo que se vivía tras la clasificación a los 16avos de final. Uno de los mensajes más repetidos resumió el episodio con una frase que también se viralizó: "El mejor país del mundo".

Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras cerrar el Grupo J con una victoria ante Jordania, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo

El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow. Además, estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa para acceder a la transmisión.