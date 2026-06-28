Perdió la billetera tras el Argentina-Jordania y los hinchas inventaron una canción para encontrarlo
Un grupo de argentinos encontró una billetera a la salida del estadio de Dallas y creó un divertido canto para devolvérsela a su dueño.
El triunfo de la Selección argentina ante Jordania dejó una curiosa historia fuera de la cancha. Un grupo de hinchas encontró una billetera a la salida del estadio de Dallas y, entre cantos, logró localizar a su dueño en medio de la multitud.
La victoria 3-1 que aseguró el cierre perfecto de la fase de grupos del Mundial 2026, dejó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Mientras miles de hinchas abandonaban el estadio, un simpatizante encontró una billetera tirada en medio de la multitud. Lejos de guardarla o entregarla a las autoridades, decidió levantarla bien alto para intentar ubicar a su propietario.
Perdió la billetera tras el Argentina-Jordania y los hinchas inventaron una canción para encontrarlo
La búsqueda tomó un giro inesperado cuando el resto de los hinchas comenzó a improvisar una canción. Al ritmo de los clásicos cánticos de cancha, empezaron a repetir: "Tenemos la billetera", mientras el objeto permanecía en alto para que pudiera verse entre la gente.
Después de revisar la documentación, descubrieron el nombre del dueño y modificaron la letra del canto. Entonces, cientos de personas comenzaron a repetir una y otra vez: "¡Juan Manuel Botero! ¡Juan Manuel Botero!". La estrategia funcionó. A los pocos segundos, el joven apareció entre la multitud y recuperó su billetera en medio de una verdadera ovación. Como si se tratara de un gol de la Selección argentina, los hinchas celebraron el reencuentro cantando "Dale campeón, dale campeón", mientras el dueño agradecía el gesto.
Toda la secuencia fue grabada por otro simpatizante y compartida en las redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Entre las reacciones, muchos usuarios destacaron la solidaridad de los hinchas argentinos y el clima festivo que se vivía tras la clasificación a los 16avos de final. Uno de los mensajes más repetidos resumió el episodio con una frase que también se viralizó: "El mejor país del mundo".
Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026
Tras cerrar el Grupo J con una victoria ante Jordania, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo
El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow. Además, estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa para acceder a la transmisión.
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