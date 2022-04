Gareca habló sobre la crisis en Perú: qué dijo

gareca

"Perú necesita que los chicos compitan y la única manera es a través del deporte. Deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado... Pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? En algunos años, Dios lo ilumine a Perú. Por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen abandonado", dijo el Tigre.

Y agregó, con prepotencia: "Lo único que quiere el pueblo es trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente, a los jóvenes, a la gente. Ustedes mismo lo dicen: tienen más del 60% de informalidad y cuando pasa eso, hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Uno desea que la gente tenga acceso a todas las posibilidad. Es una tarea de todos. De ustedes también, que son los que informan, tienen que decir la realidad de lo que está pasando y presionar. Sino es muy difícil que Perú crezca".

“La verdad no me interesa hablar de la política, me interesa hablar del deporte. Me pasé toda la mañana viendo informativos, diferentes canales, todo lo que tenía que ver con la actualidad social que era muy preocupante, pero había un compromiso internacional también, que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos que la Copa Libertadores ”, expresó Gareca.

Gareca manifestó que "había un país, un equipo que estaba alojado acá, que era el Flamengo. Había un equipo de un país internacional que también no sabía que iba a pasar. Esperé hasta el mediodía para ver si había algún programa deportivo. Se pasó un clásico de Universitario - Alianza de no sé qué año fue, se pasó un partido de vóley, intenté ver programas políticos, esperé algún flash, solamente un flash de que me dieran alguna información deportiva si se jugaba el partido o no”.

“No recibí información alguna, el deporte acá no tiene absolutamente nada que ver, no les interesa directamente, no les importa. Eso para mí es una preocupación como técnico de la selección nacional porque se jugaba un partido internacional”, afirmó el entrenador de la selección peruana.