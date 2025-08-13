Pese al gol del Cuti Romero, PSG le ganó por penales la Supercopa de Europa al Tottengham
El campeón de la Champions League puso el 2-2 sobre la hora y se impuso en los penales ante el ganador de la Europa League, por el primer gran título continental de la temporada.
El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, fue testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) se lo empató sobre la hora y le ganó por penales al Tottenham Hotspur, para levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.
El conjunto inglés lo ganaba 2-0 y se encaminaba a un nuevo título. Van De Ven y el Cuti Romero adelantaban al equipo británico, pero Kang-in y Gonzalo Ramos, a los 85 y 94 minutos, respectivamente, igualaron el encuentro.
Y pese a fallar el primer disparo, el conjunto parisino terminó imponiéndose en los penales para alzarse con el título.
El PSG, dirigido por Luis Enrique, llegaba tras una campaña inolvidable en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa local y la UEFA Champions League, con una histórica goleada 5-0 al Inter de Milán en la final. Sin embargo, no todo fue alegría: en el cierre de la temporada sufrió un duro revés al perder 3-0 contra Chelsea en la final del Mundial de Clubes, un golpe que todavía resuena en París.
Enfrente estuvo el Tottenham, que despidió a Ange Postecoglou, y se ganó su lugar en esta definición al proclamarse campeón de la UEFA Europa League. Ese título no solo cortó una sequía de varios años, sino que además aseguró su clasificación a la próxima Champions League, un objetivo clave para los londinenses.
PSG vs Tottenham: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.
PSG vs Tottenham: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Bluenergy Stadium (ITA).
- Árbitro: Joao Pinheiro (POR).
- VAR: Marco Fritz (ALE), Bastian Dankert (ALE) y Jérome Brisard (FRA).
- TV: Fox Sports, ESPN y Disney +.
