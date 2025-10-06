Pese al golazo de laboratorio de Deportivo Riestra, Vélez rescató un agónico empate
Si bien casi se escapa, el "Malevo", sensación del campeonato, igualó 2-2 ante el Fortín y logró mantenerse como líder de la Zona B.
Deportivo Riestra se mantiene como el gran protagonista del Torneo Clausura 2025, y este lunes, en el cierre de la fecha 11, igualó 2-2 ante Vélez, en el Estadio Guillermo Laza, para mantenerse en la cima de la Zona B del certamen.
El dueño de casa, que estrenó iluminación abrió el marcador a través de Alexander Díaz, mientras que Lisandro Magallán igualó en el cierre de la primera mitad. El "Malevo" parecía que se lo llevaba con un golazo de jugada preparada de Jonathan Herrera; pero la visita igualó con un gol en contra de Ramírez a tres del final.
El triunfo histórico en el Monumental frente a River (2-1), con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, consolidó el fenómeno. Ese resultado no solo extendió su invicto a seis partidos, sino que además lo dejó en lo más alto de la Zona B con 24 puntos. Riestra, ahora, no pierde en su estadio desde hace 26 encuentros, un registro que asombra en el fútbol argentino.
Vélez, por su parte, también llegaba en buena forma. Pese al golpe que significó la eliminación en cuartos de la Libertadores frente a Racing, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se recuperó con un triunfo ante Atlético Tucumán, que le permitió escalar al segundo puesto de la Zona B, ahora con 24 puntos.
