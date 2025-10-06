Pese al golazo de laboratorio de Deportivo Riestra, Vélez rescató un agónico empate

El dueño de casa, que estrenó iluminación abrió el marcador a través de Alexander Díaz, mientras que Lisandro Magallán igualó en el cierre de la primera mitad. El "Malevo" parecía que se lo llevaba con un golazo de jugada preparada de Jonathan Herrera; pero la visita igualó con un gol en contra de Ramírez a tres del final.