Golpe para Escocia: una de sus figuras se pierde el Mundial 2026 por una grave lesión

La ausencia de Gilmour representa una pérdida especialmente sensible para el conjunto dirigido por Clarke. Durante las Eliminatorias fue uno de los motores futbolísticos del equipo, destacándose por su capacidad para distribuir el balón y conectar líneas dentro del mediocampo. Su entendimiento con jugadores experimentados como John McGinn y Scott McTominay había sido uno de los pilares del funcionamiento colectivo escocés en el camino hacia la clasificación.

El propio entrenador no ocultó su tristeza al referirse a la situación: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos”. Además, agregó: “Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona” y que “estoy seguro de que Billy tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro”.

Billy Gilmour 2

Ante la baja de última hora, la federación decidió convocar a Tyler Fletcher, mediocampista de 19 años que integra el plantel Sub 21 del Manchester United. El joven, hijo del histórico Darren Fletcher, ya había ingresado como reemplazante de Gilmour durante el amistoso frente a Curazao y ahora tendrá la oportunidad de formar parte de la nómina definitiva para el Mundial.

El reglamento permite realizar modificaciones en la lista hasta 24 horas antes del debut, siempre que la FIFA autorice el reemplazo y el futbolista elegido forme parte de la nómina preliminar. Escocia aprovechará esa posibilidad para cubrir una ausencia que altera significativamente los planes del cuerpo técnico. La noticia se suma a una serie de lesiones que han afectado a varias selecciones en las semanas previas al torneo, evidenciando el desgaste acumulado por muchos jugadores tras temporadas extensas y cargadas de competencia.

La selección británica afrontará un desafío histórico en esta Copa del Mundo. Su regreso al torneo después de 28 años genera una enorme expectativa entre los aficionados, que no veían a su equipo en una cita mundialista desde Francia 1998. El debut será el 13 de junio frente a Haití, mientras que posteriormente deberá enfrentarse a Marruecos y Brasil en un grupo que promete una exigencia máxima.