Pide Puskás: el impresionante golazo de chilena de Lucas Ocampos en el empate entre Rayados y Tijuana

La factura técnica de la pirueta disparó de inmediato los elogios y el debate sobre su candidatura al Premio Puskás que entrega la FIFA en los galardones The Best. El contexto alimenta las expectativas del atacante argentino, ya que los últimos antecedentes de la distinción tienen a compatriotas suyos como ganadores mediante la misma vía estética: Alejandro Garnacho se lo quedó por su chilena con el Manchester United ante el Everton (temporada 2023/24), mientras que Santiago Montiel repitió la hazaña el año pasado gracias a su memorable pirueta desde fuera del área para Independiente frente a Independiente Rivadavia.