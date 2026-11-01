Pide Puskás: el impresionante golazo de chilena de Lucas Ocampos en el empate entre Rayados y Tijuana
El volante argentino brilló al marcar un tanto para el 3-2 parcial. Con esta conquista, suma siete gritos en el certamen y se ilusiona con pelear por el galardón de la FIFA.
En una nueva jornada apasionante del fútbol mexicano, Rayados de Monterrey y Tijuana protagonizaron un vibrante empate 3-3 en el Estadio BBVA por la fecha 15 del Torneo Apertura, resultado que le permitió al elenco regiomontano meterse transitoriamente en la zona de clasificación directa a los playoffs. Sin embargo, todas las luces se quedaron con la descomunal aparición de Lucas Ocampos.
Cuando corrían los 12 minutos del complemento y el marcador estaba en tablas, Óliver Torres gestó una jugada sobre la banda derecha y envió un preciso centro al punto penal. Allí, con una lectura perfecta de la trayectoria, el ex River se elevó en el aire e inventó una chilena perfecta que se clavó en el ángulo derecho de Antonio Rodríguez, quien solo atinó a mirar la pelota.
Con esta conquista, Ocampos llegó a su séptimo tanto en apenas 12 partidos disputados en el presente torneo, metiéndose de lleno en el top 5 de los máximos artilleros del campeonato, una lista que comanda junto a figuras de la talla de Salomón Rondón, Henry Martín, Juninho y su compatriota Juan Brunetta.
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La factura técnica de la pirueta disparó de inmediato los elogios y el debate sobre su candidatura al Premio Puskás que entrega la FIFA en los galardones The Best. El contexto alimenta las expectativas del atacante argentino, ya que los últimos antecedentes de la distinción tienen a compatriotas suyos como ganadores mediante la misma vía estética: Alejandro Garnacho se lo quedó por su chilena con el Manchester United ante el Everton (temporada 2023/24), mientras que Santiago Montiel repitió la hazaña el año pasado gracias a su memorable pirueta desde fuera del área para Independiente frente a Independiente Rivadavia.
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