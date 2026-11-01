El récord de Boca que intentará romper Rodolfo Arruabarrena en el Superclásico contra River
El Xeneize llega en un gran presente al duelo en La Bombonera y busca una hazaña inédita para el club: vencer a los otros cuatro grandes del fútbol argentino en apenas 42 días.
El Superclásico de este domingo a las 15:00 en La Bombonera representa mucho más que tres puntos clave para la tabla anual y la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. De la mano de Rodolfo Arruabarrena, Boca persigue un hito histórico para la institución: vencer a los otros cuatro grandes del fútbol argentino en una ventana de tan solo 42 días.
Si bien no se trataría de un récord absoluto en el fútbol nacional —marca que ostenta Ángel Labruna al lograrlo en 34 días dirigiendo a River en el Metropolitano 1975—, sí establecería una nueva marca en Brandsen 805, destronando el registro actual de 88 días que compartían Rogelio Domínguez y Carlos Bianchi, según datos del estadígrafo Silvio Maverino.
El récord de Boca que intentará romper Rodolfo Arruabarrena en el Superclásico contra River
La racha victoriosa del conjunto azul y oro ante los rivales de mayor peso se gestó en el último mes y medio:
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20 de septiembre: Derrotó a domicilio a San Lorenzo bajo una diluvial tormenta por el torneo local, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.
27 de septiembre: Eliminó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina tras imponerse con un recordado hat-trick del ecuatoriano Enner Valencia.
25 de octubre: Se impuso ante Independiente en el Estadio Libertadores de América con un agónico grito de Facundo Herrera.
De esta manera, el clásico ante River figura como la última pieza pendiente del rompecabezas para cerrar una seguidilla perfecta ante los clubes tradicionales.
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De no caer el domingo ante el Millonario, Boca cerrará todo el año 2026 sin conocer la derrota en ninguno de los 11 clásicos disputados en la temporada. El dato refleja un giro drástico para una materia que venía siendo esquiva en la gestión de Juan Román Riquelme: previo a este ciclo, sobre 51 clásicos jugados el club apenas había ganado 12 (un 23,5% de efectividad).
El propio Arruabarrena revertirá con esto un antecedente de su primer paso por la institución, donde sobre 15 clásicos había cosechado tres victorias, logrando ahora una marcada efectividad y consolidación táctica en los duelos de máxima tensión.
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