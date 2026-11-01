El récord de Boca que intentará romper Rodolfo Arruabarrena en el Superclásico contra River

De no caer el domingo ante el Millonario, Boca cerrará todo el año 2026 sin conocer la derrota en ninguno de los 11 clásicos disputados en la temporada. El dato refleja un giro drástico para una materia que venía siendo esquiva en la gestión de Juan Román Riquelme: previo a este ciclo, sobre 51 clásicos jugados el club apenas había ganado 12 (un 23,5% de efectividad).

El propio Arruabarrena revertirá con esto un antecedente de su primer paso por la institución, donde sobre 15 clásicos había cosechado tres victorias, logrando ahora una marcada efectividad y consolidación táctica en los duelos de máxima tensión.