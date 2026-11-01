Tremendo banderazo de River: la emotiva bandera para Ponzio antes del Superclásico

La muestra de afecto hacia el símbolo riverplatense —quien ostenta el récord de 18 títulos oficiales en la institución— llega en un momento bisagra del semestre. El plantel tiene previsto dejar la concentración rumbo a La Boca alrededor de las 12:45, con la urgencia imperiosa de conseguir un triunfo que enderece un año irregular, acomode al equipo de cara a los playoffs y le permita mantener aspiraciones firmes de clasificar a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual.