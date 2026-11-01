Tremendo banderazo de River: la emotiva bandera para Ponzio antes del Superclásico
Los hinchas del Millonario coparon las inmediaciones del estadio Monumental para despedir al equipo antes del cruce ante Boca por el Torneo Clausura.
El clima previo al Superclásico se vive con máxima intensidad en Núñez. A pocas horas de afrontar el duelo trascendental frente a Boca en La Bombonera por el Torneo Clausura, los hinchas de River se congregaron en las inmediaciones del Estadio Monumental para realizar el tradicional banderazo y brindarle una última muestra de respaldo al plantel antes de emprender viaje hacia el estadio rival.
Entre el color, los bombos y las bengalas, una imagen se robó todas las miradas en las escaleras internas del recinto. Se trató de un imponente trapo dedicado a Leonardo Ponzio, actual director técnico del equipo, en el que se observa al exmediocampista levantando la histórica Copa Libertadores 2018 conquistada en Madrid ante el eterno rival, acompañada por la contundente leyenda: "Leo Ponzio, el más campeón".
Tremendo banderazo de River: la emotiva bandera para Ponzio antes del Superclásico
IMPORTANTE: GP de México: Hamilton se quedó con la pole y Colapinto largará desde el 12° puesto
La muestra de afecto hacia el símbolo riverplatense —quien ostenta el récord de 18 títulos oficiales en la institución— llega en un momento bisagra del semestre. El plantel tiene previsto dejar la concentración rumbo a La Boca alrededor de las 12:45, con la urgencia imperiosa de conseguir un triunfo que enderece un año irregular, acomode al equipo de cara a los playoffs y le permita mantener aspiraciones firmes de clasificar a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual.
Los 11 de River para enfrentar a Boca en el Superclásico
Con el equipo prácticamente definido y sin misterios de última hora, Ponzio mandará al césped de Brandsen 805 a un once con jerarquía y experiencia para afrontar el choque de máxima presión: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario