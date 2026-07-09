Pierluigi Collina negó presión sobre las decisiones de la FIFA: "No cedemos a influencias"

En la misma línea, Collina rechazó cualquier insinuación acerca de supuestas influencias políticas o institucionales sobre el arbitraje. Incluso mencionó al presidente de la FIFA para remarcar que las decisiones son completamente independientes.

"Igualmente, nadie puede afirmar que la División de Arbitraje de la FIFA se vea influenciada por determinadas personas, ni siquiera por el presidente de la FIFA, que siempre ha mostrado su apoyo absoluto al Team One y ha confiado en nuestra independencia. Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible", afirmó.

Además, el italiano aprovechó la entrevista para aclarar uno de los aspectos reglamentarios que más consultas generó durante el Mundial: la intervención del VAR en las jugadas que terminan en gol. Explicó que cada conquista es revisada desde el inicio de la posesión ofensiva y que no existe un límite de tiempo ni de distancia para detectar una posible infracción previa.

Como ejemplo, recordó la acción ocurrida durante el partido entre Argentina y Egipto, cuando Marwan Attia pisó a Lisandro Martínez antes de una jugada ofensiva. Según explicó, ese tipo de acciones constituyen infracción independientemente de si el árbitro logró advertirla durante el desarrollo del juego. "Una falta es una falta. Independientemente de que parezca «obvia», si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", señaló.

También diferenció esas acciones de otras en las que existe un contacto considerado normal dentro del juego. Para ilustrarlo, mencionó la disputa entre Mohamed Salah y Julián Álvarez en los minutos finales del mismo encuentro, una jugada que tanto el árbitro como el VAR entendieron que no ameritaba sanción.

Finalmente, Collina reconoció que siempre existirán situaciones sujetas a interpretación, aunque remarcó que la FIFA considera que el criterio aplicado por los árbitros durante el campeonato ha sido consistente: "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".