Pierluigi Collina negó presión sobre las decisiones de la FIFA: "No cedemos a influencias"
El máximo responsable del arbitraje de la FIFA hizo un balance positivo del torneo, respaldó la independencia de los jueces y explicó cómo actúa el VAR en las jugadas que terminan en gol.
Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, realizó una evaluación del desempeño de los árbitros una vez finalizados los octavos de final del Mundial 2026 y dejó un mensaje contundente respecto de las críticas que rodean al arbitraje. El histórico exárbitro italiano aseguró que el organismo trabaja con total autonomía y rechazó de manera categórica cualquier versión que sugiera presiones externas al momento de designar o evaluar a los equipos arbitrales.
Al hacer un repaso del desarrollo de la competencia, recordó que ya se disputaron 96 encuentros, una cifra considerablemente superior a la registrada en la edición de Qatar 2022 a la misma altura del certamen. En ese sentido, destacó que el incremento en la cantidad de partidos también supone un desafío mayor para los árbitros y para toda la estructura encargada de administrar el arbitraje durante el campeonato.
"En líneas generales, estamos contentos. No obstante, teniendo en cuenta que se juegan muchos partidos en un breve periodo de tiempo, es normal que haya imprevistos. En esos casos, estamos dispuestos a esforzarnos aún más para llegar plenamente preparados al siguiente encuentro", expresó.
El dirigente también se refirió al debate permanente que generan determinadas decisiones arbitrales. Si bien reconoció que las discusiones forman parte de la esencia del fútbol, consideró que existen límites que no deberían cruzarse, especialmente cuando se cuestiona la honestidad de quienes imparten justicia dentro del campo de juego.
Pierluigi Collina defendió el trabajo arbitral en el Mundial 2026
"Por supuesto, los debates constructivos en torno a algunas decisiones forman parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien", sostuvo.
En la misma línea, Collina rechazó cualquier insinuación acerca de supuestas influencias políticas o institucionales sobre el arbitraje. Incluso mencionó al presidente de la FIFA para remarcar que las decisiones son completamente independientes.
"Igualmente, nadie puede afirmar que la División de Arbitraje de la FIFA se vea influenciada por determinadas personas, ni siquiera por el presidente de la FIFA, que siempre ha mostrado su apoyo absoluto al Team One y ha confiado en nuestra independencia. Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible", afirmó.
Además, el italiano aprovechó la entrevista para aclarar uno de los aspectos reglamentarios que más consultas generó durante el Mundial: la intervención del VAR en las jugadas que terminan en gol. Explicó que cada conquista es revisada desde el inicio de la posesión ofensiva y que no existe un límite de tiempo ni de distancia para detectar una posible infracción previa.
Como ejemplo, recordó la acción ocurrida durante el partido entre Argentina y Egipto, cuando Marwan Attia pisó a Lisandro Martínez antes de una jugada ofensiva. Según explicó, ese tipo de acciones constituyen infracción independientemente de si el árbitro logró advertirla durante el desarrollo del juego. "Una falta es una falta. Independientemente de que parezca «obvia», si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", señaló.
También diferenció esas acciones de otras en las que existe un contacto considerado normal dentro del juego. Para ilustrarlo, mencionó la disputa entre Mohamed Salah y Julián Álvarez en los minutos finales del mismo encuentro, una jugada que tanto el árbitro como el VAR entendieron que no ameritaba sanción.
Finalmente, Collina reconoció que siempre existirán situaciones sujetas a interpretación, aunque remarcó que la FIFA considera que el criterio aplicado por los árbitros durante el campeonato ha sido consistente: "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".
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