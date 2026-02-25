Piqué desafía a Arbeloa en pleno Madrid con una pancarta gigante y un mensaje picante

La intervención urbana generó revuelo inmediato, no solo por el tamaño de la lona sino por el contexto simbólico. La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid tuvo uno de sus capítulos más calientes entre 2010 y 2013, cuando los equipos dirigidos por Guardiola y Mourinho dominaron la escena europea. En ese escenario, Piqué y Arbeloa protagonizaron varios cruces verbales que trascendieron lo estrictamente futbolístico y se trasladaron a las redes sociales y conferencias de prensa.