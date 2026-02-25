Piqué desafía a Arbeloa en pleno Madrid con una pancarta gigante y un mensaje picante
El excentral del Barcelona instaló una lona en la Gran Vía con un mensaje cargado de ironía que revive su vieja disputa con el actual entrenador del Real Madrid.
Gerard Piqué volvió a meterse en un clásico, aunque esta vez lejos del césped. En el corazón de Madrid, sobre la transitada Gran Vía, apareció una enorme gigantografía con una frase que no pasó inadvertida: “No somos tan cono-cidos”. El mensaje, con evidente tono burlón, remite directamente a su histórica disputa con Álvaro Arbeloa y funciona al mismo tiempo como una estrategia de promoción para la Kings League, el certamen impulsado por el propio exdefensor.
La intervención urbana generó revuelo inmediato, no solo por el tamaño de la lona sino por el contexto simbólico. La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid tuvo uno de sus capítulos más calientes entre 2010 y 2013, cuando los equipos dirigidos por Guardiola y Mourinho dominaron la escena europea. En ese escenario, Piqué y Arbeloa protagonizaron varios cruces verbales que trascendieron lo estrictamente futbolístico y se trasladaron a las redes sociales y conferencias de prensa.
El origen del juego de palabras se remonta a 2015. En aquel entonces, Arbeloa deslizó que algún día vería a Piqué “en El Club de la Comedia hablando del Madrid”. La respuesta del catalán fue filosa y quedó instalada en la memoria colectiva: “Me dijo que era amigo, pero solo es un conocido… cono-cido”. La ironía apuntaba al apodo “cono” con el que algunos fanáticos se burlaban del lateral, y desde entonces la relación quedó definitivamente quebrada.
Lejos de apaciguarse con el retiro, la tensión siguió latente. En enero de este año, tras una derrota del Real Madrid en el debut de Arbeloa como entrenador, Piqué lanzó otra chicana en un chat interno de su competencia: “Buen debut: 3-2”. Esa línea mantuvo viva una disputa que ahora volvió a escenificarse públicamente.
La movida también evocó otro antecedente recordado en la capital española: la pancarta que Joan Laporta exhibió en 2020 frente al estadio Santiago Bernabéu con la frase “Ganas de volver a veros”. En esa tradición provocadora, Piqué combina marketing, espectáculo y memoria futbolera para mantener su torneo en el centro de la conversación.
Según trascendió, uno de los pocos que conocía el diseño antes de su instalación fue Iker Casillas, socio del proyecto. Al ver el resultado final, su reacción fue tan escueta como expresiva: “Hay que ser… hay que ser”. Madrid amaneció con una nueva chicana blaugrana. Y Piqué, fiel a su estilo desafiante, demostró que algunas rivalidades sobreviven al retiro y encuentran nuevas formas de jugarse.
