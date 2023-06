El multimillonario reclamo de Piqué a la Federación Internacional de Tenis

“Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico, sobre todo, y de audiencias, le dimos la vuelta al torneo. Eso es evidente y comprobable con números", explicó el ex futbolistas multicampeón con Barcelona y la selección de España.

"Multiplicamos por cuatro los ingresos en un año. Pasamos de tres a 15 patrocinadores. Lo que pasa es que en 2020 llega el COVID-19 y lo trastoca todo en todos los deportes. Teníamos un acuerdo con la ITF, que les pagábamos una cantidad de dinero muy importante, diría que fuera de mercado, 40 millones al año. En una competición igual, como la ATP Cup, que era lo mismo, Tenis Australia pagaba 10 millones a la ATP. Así que estábamos pagando cuatro veces más”, comentó.

Piqué, integrante del famoso equipo dirigido por Josep Guardiola y referente del club en los ciclos posteriores, explicó que el litigio inició luego de que la ITF decidió rescindir el contrato: “En 2020 no hubo Copa Davis, durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada... el fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado. Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares. No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos.”

