Platense empató 2-2 con San Martín (SJ) por el Torneo Clausura: ambos siguen afuera de los playoffs
Aunque por poco, tanto el Calamar como el Santo se encuentran fuera de los ocho mejores de la Zona B. Además, San Martín sigue complicado con el descenso.
Platense y San Martín de San Juan igualaron 2-2 este viernes, en un duelo cargado de tensión en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos llegaron con necesidades muy diferentes, pero se fueron con una misma realidad: por ahora, están afuera de los playoffs.
Los goles de Platense vs. San Martín (SJ)
Antes de esta igualdad, el Calamar, dirigido por Cristian “Kily” González, venía de una derrota ante Lanús por 2-1 que lo dejó con un sabor amargo. Sin embargo, mantiene la ilusión de meterse en la fase final. Actualmente, se ubica noveno en la Zona B, con 10 puntos, y por detrás de Sarmiento de Junín, que tiene 12.
Cabe señalar que el club celebró en la semana la renovación de contrato del lateral Juan Ignacio Saborido hasta fines de 2027, lo que representa una apuesta a futuro.
San Martín (SJ), por su parte, atraviesa un momento crítico. Si bien logró una victoria agónica contra Riestra en fechas recientes, acumula ahora cuatro partidos sin ganar y sigue último en la tabla de posiciones, en tanto que quedó penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, por sobre Aldosivi.
El entrenador Leandro “Pipi” Romagnoli se mostró preocupado tras la caída frente a Vélez y remarcó que su equipo genera ocasiones, pero sufre una preocupante falta de efectividad. A eso se suman problemas extrafutbolísticos, como las internas en la barra, que ensombrecen aún más el panorama.
Platense vs. San Martín (SJ): resultado en vivo
Platense vs. San Martín (SJ): formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Diego González, Sebastián Jaurena, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Platense vs. San Martín (SJ): otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Daniel Zamora.
- VAR: Felipe Viola.
- TV: ESPN Premium.
