Platense vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Calamar, sin el Kily González, recibe al Verdolaga con la obligación de ganar para seguir con chances de clasificación en el Clausura.
Platense y Sarmiento de Junín se enfrentarán este lunes desde las 16:45 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Será un partido con mucho en juego: el conjunto local, recientemente desvinculado de Cristian “Kily” González tras una racha negativa, intentará enderezar el rumbo en medio de la incertidumbre, mientras que el equipo de Junín pelea por mantenerse en Primera y necesita sumar para no complicarse aún más en la tabla del descenso.
El Calamar atraviesa un momento delicado. La goleada sufrida ante Independiente, que no ganaba hacía varias fechas, marcó el final del ciclo del Kily y dejó a Platense sin técnico confirmado. En ese contexto, la dirigencia trabaja para cerrar el regreso de Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes ya tuvieron un paso por el club y son los principales apuntados para asumir el cargo. Mientras tanto, el campeón del Torneo Apertura busca recuperar la identidad que lo llevó a conquistar el título meses atrás y demostrar que el mal momento puede revertirse.
El Marrón apenas logró dos victorias desde el inicio del Clausura, lo que lo alejó de la zona de clasificación a los playoffs. Para mantenerse con vida, deberá sumar de a tres y cortar con una sequía que generó malestar entre los hinchas. Enfrente estará Sarmiento, un rival que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que llega con la urgencia de escapar de la zona baja. Bajo la conducción de Facundo Sava, el Verdolaga había mostrado una mejora importante con la recordada victoria frente a River en el Monumental, aunque luego cayó ante Vélez y Rosario Central, dos equipos que pelean arriba.
El capitán Juan Manuel Insaurralde intentará liderar a los suyos en un compromiso crucial, sabiendo que cada punto puede definir su futuro en la categoría. Con tres fechas por jugarse, la visita depende de sí mismo, pero no tiene margen de error. El local, en tanto, buscará convertir su crisis en punto de inflexión, aferrándose al apoyo de su gente para reavivar las chances de clasificación y recuperar el protagonismo perdido en el Clausura.
Platense vs. Sarmiento: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Lamberti y Guillermo Báez.
- Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Platense vs. Sarmiento: otros datos
- Hora: 16.45.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- TV: TNT Sports Premium.
