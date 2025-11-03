Platense vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Marrón apenas logró dos victorias desde el inicio del Clausura, lo que lo alejó de la zona de clasificación a los playoffs. Para mantenerse con vida, deberá sumar de a tres y cortar con una sequía que generó malestar entre los hinchas. Enfrente estará Sarmiento, un rival que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que llega con la urgencia de escapar de la zona baja. Bajo la conducción de Facundo Sava, el Verdolaga había mostrado una mejora importante con la recordada victoria frente a River en el Monumental, aunque luego cayó ante Vélez y Rosario Central, dos equipos que pelean arriba.