Preocupantes posteos de un jugador de Platense

El volante decidió borrar todas las publicaciones de su Instagram y a continuación subió una foto con una contundente frase: “Me duele mucho no tener ganas”.

Hay que ayudarlo a Alexis Sabella, solo tiene 21 años.

Ojalá lo ayude su club y su entorno

Además de esas palabras escritas en inglés, el posteo cuenta con una parte de “Pa’ dónde se fue”, una canción de Mon Laferte cuya letra dice: “Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera entrecorta’, yo me quedé a la mitad: hasta hoy me siento en soledad”.

Esto preocupó a muchísimas personas, que pidieron acompañamiento para el joven futbolista por el evidente mal momento que atraviesa.