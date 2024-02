El posteo de Pogba tras conocer la dura suspensión por doping: "Es incorrecto"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul Labile Pogba (@paulpogba)

"Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado o a favor o en contra", continuó el futbolista.

"Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", cerró en su publicación. Los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes le dejaron mensajes de aliento. "Te quiero mucho mucho hermano", escribió Dybala, excompañero del francés en la Juve y actual jugador de la Roma.