Polémica en Corrientes: excombatiente de Malvinas cruzó a un árbitro en pleno homenaje

Según se pudo ver en las imágenes difundidas tras el partido, el árbitro César Ceballos avanzó con los saludos protocolares junto a los jugadores pese a que el homenaje todavía no había finalizado. Esa actitud provocó la reacción de uno de los veteranos, quien le reclamó: "Podés respetar un poco". El juez respondió de inmediato: "Yo los respeto un montón". Luego del tenso momento, el ex combatiente brindó su versión en diálogo con el medio deportero.ok y expresó su malestar por lo ocurrido en el campo de juego.