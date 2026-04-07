Polémica en Corrientes: excombatiente de Malvinas cruzó a un árbitro en pleno homenaje
Boca Unidos y Defensores de Puerto Vilelas protagonizaron un tenso momento cuando el árbitro César Ceballos fue cuestionado por ex combatientes durante un homenaje por Malvinas.
En un fin de semana marcado por distintos reconocimientos a los héroes y caídos en la Guerra de Malvinas en el fútbol argentino, la previa del encuentro entre Boca Unidos y Defensores de Puerto Vilelas (2-4), por el Torneo Federal, quedó envuelta en una polémica situación que generó malestar entre los ex combatientes invitados.
Según se pudo ver en las imágenes difundidas tras el partido, el árbitro César Ceballos avanzó con los saludos protocolares junto a los jugadores pese a que el homenaje todavía no había finalizado. Esa actitud provocó la reacción de uno de los veteranos, quien le reclamó: "Podés respetar un poco". El juez respondió de inmediato: "Yo los respeto un montón". Luego del tenso momento, el ex combatiente brindó su versión en diálogo con el medio deportero.ok y expresó su malestar por lo ocurrido en el campo de juego.
"Nos sentimos orgullosos porque cualquier homenaje a ex combatientes nos reconforta. Es como regalo al alma. Y eso nos viene muy bien a todos. Nuestra idea era entrar como corresponde, no corriendo, entrar con los dos equipos juntos y los árbitros detrás nuestro. Pero lamentablemente veo que el señor árbitro nos faltó el respeto", explicó.
En esa línea, el veterano aseguró que existieron "diferencias muy grande con el árbitro" y sostuvo que "no debió actuar de esa manera". Además, agregó: "Se empezó a saludar con los jugadores y todavía no se había hecho el homenaje. Creo que no nos merecemos una cosa así de ellos, es una falta de nacionalidad".
Por último, remarcó el sentido simbólico del reconocimiento a los ex combatientes y recordó a los caídos en el conflicto bélico. "Si él nos falta el respeto como árbitro... nosotros salimos a defender la Patria por todos los argentinos, este homenaje no es para nosotros, los que estamos acá, es para los chicos que quedaron allá. A los 632 que quedaron allá en Malvinas. Nosotros hablamos por los que no pueden hablar", concluyó.
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