Polémica por el arbitraje de Luis Lobo Medina en Instituto vs. Independiente: planchazo para roja, pero no cobró nada
El árbitro cobró una mano de Rey afuera del área, pero tras una “ayuda” de la tecnología dio por terminado el partido sin permitir la ejecución del tiro libre.
El cierre del choque entre Instituto e Independiente dejó un manto de confusión y enojo en Alta Córdoba. Cuando todo parecía encaminarse a un empate sin emociones, una jugada insólita convirtió al árbitro Luis Lobo Medina en el centro de la escena: sancionó una infracción por una supuesta mano de Rodrigo Rey fuera del área, pero, en un giro difícil de entender, jamás permitió la ejecución del tiro libre y directamente decretó el final del encuentro, lo que desató la furia de los jugadores de la Gloria.
La acción ocurrió en los últimos instantes del tiempo adicionado, cuando el arquero del Rojo tomó la pelota con la mano en una posición discutida. Para el juez, el contacto fue fuera de los límites del área y no dudó en cobrar la infracción, mostrando además la tarjeta amarilla. En ese momento, los futbolistas de Instituto exigieron la expulsión del guardameta, pero la situación dio un vuelco inesperado: a través del intercomunicador, Lobo Medina recibió una “colaboración” desde el VAR, que según el reglamento no debería intervenir en ese tipo de jugadas, y le indicaron que la pelota había sido atrapada sobre la línea, por lo cual correspondía considerarlo dentro del área.
Con esa información en mano y al ver que ya se había superado el tiempo de descuento, el árbitro tomó una determinación sin precedentes: en lugar de corregir su propio fallo y reanudar el juego con un saque desde el arco o alguna otra reanudación válida, directamente pitó el final del partido sin que se ejecutara la pelota parada. Así, Instituto se quedó sin la chance clara de buscar la victoria en la última jugada y los futbolistas locales estallaron en protestas.
Gastón Lodico fue uno de los primeros en dar su versión después del escandaloso desenlace. El mediocampista explicó que el propio juez les reveló cuál fue el mensaje que le llegó desde la cabina de revisión: “Avisaron del VAR que no era falta, era sobre la línea, ósea dentro del área, y terminó el partido”, relató todavía incrédulo.
En la misma línea, el capitán Fernando Alarcón reforzó la denuncia y puso el foco en el accionar de la tecnología en una decisión que ni siquiera estaba contemplada: “Le avisaron del VAR que no había sido falta, que estaba en la línea y daba por finalizado el partido. Le decía que me parecía raro que interfiera en esa jugada ya que lo había cobrado y había amonestado, nada más”, remarcó el defensor, sin ocultar su indignación.
El resultado, que terminó 0-0, pasó completamente a un segundo plano. El foco quedó puesto en la polémica actuación de Lobo Medina, la intervención irregular del VAR y una oportunidad de gol anulada por una decisión arbitral que promete seguir generando ruido durante toda la semana en el fútbol argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario