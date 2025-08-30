Polémica por el arbitraje de Luis Lobo Medina en Instituto vs. Independiente: planchazo para roja, pero no cobró nada

La acción ocurrió en los últimos instantes del tiempo adicionado, cuando el arquero del Rojo tomó la pelota con la mano en una posición discutida. Para el juez, el contacto fue fuera de los límites del área y no dudó en cobrar la infracción, mostrando además la tarjeta amarilla. En ese momento, los futbolistas de Instituto exigieron la expulsión del guardameta, pero la situación dio un vuelco inesperado: a través del intercomunicador, Lobo Medina recibió una “colaboración” desde el VAR, que según el reglamento no debería intervenir en ese tipo de jugadas, y le indicaron que la pelota había sido atrapada sobre la línea, por lo cual correspondía considerarlo dentro del área.