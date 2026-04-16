Polémica en el fútbol argentino: Salvio cuestionó la nueva regla con una frase irónica

toto salvio

Incluso en el fútbol argentino ya se habían visto acciones similares, como la recordada jugada de Valentín Barco, que en su momento fue celebrada por algunos como una muestra de habilidad, pero criticada por otros como una falta de respeto hacia el adversario.

La discusión, entonces, trasciende lo reglamentario y se instala en un terreno más amplio: el límite entre el espectáculo, la creatividad y el respeto dentro del juego. Mientras algunos defienden este tipo de gestos como parte del folklore futbolero, otros sostienen que deben ser erradicados para evitar conflictos. En este contexto, la reacción de Salvio expone el malestar de varios futbolistas frente a una norma que consideran restrictiva.