Polémica por el racismo de un exfutbolista en el Mundial 2026: "Los jugadores negros no tienen concentración"
Rade Bogdanovic ofreció una explicación cargada de racismo a propósito de la tarjeta roja que le mostraron al belga de origen congoleño Nathan Ngoy ante Irán.
Una polémica por racismo emergió en las últimas horas a propósito de la expulsión del jugador belga Nathan Ngoy en el Mundial 2026 ya que un comentarista de la televisión serbia aseguró que el motivo de la tarjeta roja fue porque "los jugadores negros no tienen concentración".
Sentado en un estudio de la televisión pública de Serbia, la RTS, Rade Bogdanovic sentenció con soltura que la expulsión de Ngoy en el minuto 67 del partido de Bélgica contra Irán (que terminó en un empate sin goles) se debió a una cuestión de raza o color, y no de las vicisitudes del fútbol.
"A este nivel, errar en una pelota parada y terminar expulsado... no soy racista, pero los jugadores negros no tienen la concentración para aguantar más de 60 a 80 minutos", disparó Bogdanovic, de 56 años, quien supo jugar en Atlético de Madrid (España) y Werder Bremen (Alemania).
En esa experiencia se basó el comentarista del Mundial 2026 en Serbia para cementar su racismo contra los futbolistas negros, ya sean sus excompañeros o Ngoy, un defensor belga de origen congoleño que cometió el error que le valió una tarjeta roja por decisión del árbitro argentino Darío Herrera.
"Yo jugué con ellos. Cuando disputábamos partidos, a veces teníamos que vigilar a nuestros propios jugadores para que no cometieran un error", aseguró el serbio, cuyo racismo no pasó desapercibido en redes sociales.
"Evidentemente no generalizo, pero la mayoría carece de concentración y luego se producen situaciones de este tipo", agregó como toda respuesta a la polémica online.
Los antencedentes condenan al serbio, que en 2019 enfrentó acusaciones de racismo al protestar que el Borussia Dortmund (Alemania) estaba pasando por una mala racha porque su DT había puesto a cuatro futbolistas negros en la defensa sobre el final de la Bundesliga.
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