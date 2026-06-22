Polémica por el racismo de un exfutbolista en el Mundial 2026: "Los jugadores negros no tienen concentración"

"Yo jugué con ellos. Cuando disputábamos partidos, a veces teníamos que vigilar a nuestros propios jugadores para que no cometieran un error", aseguró el serbio, cuyo racismo no pasó desapercibido en redes sociales.

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"Evidentemente no generalizo, pero la mayoría carece de concentración y luego se producen situaciones de este tipo", agregó como toda respuesta a la polémica online.

Los antencedentes condenan al serbio, que en 2019 enfrentó acusaciones de racismo al protestar que el Borussia Dortmund (Alemania) estaba pasando por una mala racha porque su DT había puesto a cuatro futbolistas negros en la defensa sobre el final de la Bundesliga.