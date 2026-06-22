Qué tiene Cuti Romero: salió lesionado ante Austria y preocupa a la Selección Argentina
Cristian Romero no pudo terminar el partido ante Austria, dejó la cancha con dolor en la rodilla y encendió la alarma en la Selección Argentina.
La victoria de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 dejó una señal de alarma que rápidamente encendió la preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El defensor Cristian Romero no pudo completar el encuentro, salió reemplazado en el segundo tiempo y dejó el campo con visibles gestos de dolor.
El zaguero del Tottenham fue sustituido por Nicolás Otamendi luego de sentir una molestia en la rodilla en medio de una acción dividida. Si bien intentó seguir unos minutos más, terminó pidiendo el cambio y abandonó la cancha con fastidio, en una imagen que generó inquietud por tratarse de uno de los pilares de la defensa argentina.
La preocupación creció todavía más cuando la transmisión mostró al cordobés ya en el banco de suplentes con una bolsa de hielo sobre la rodilla. La escena dejó en claro que no se trató de una simple salida táctica y que la molestia física deberá ser evaluada en las próximas horas. Por el momento, no hubo un parte médico oficial de la Selección Argentina, por lo que resta conocer si se trató de una sobrecarga, una inflamación producto del esfuerzo o una lesión de mayor gravedad. Lo concreto es que el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución y se espera que le realicen estudios para determinar el grado exacto del problema.
Según contó el periodista Gastón Edul una vez finalizado el encuentro, el zaguero del Tottenham sintió una molestia en el mismo lugar de la lesión que arrastraba y la situación se produjo tras un golpe con un rival. “Va a parar un par de días y vuelve. Es el mismo lugar de la lesión. Esto no lo deja afuera del Mundial, sintió un dolor por un golpe con un rival”, aseguró.
Más allá de que el panorama no sería grave, lo concreto es que Romero no estará disponible para el próximo partido de la Selección Argentina: “Está descartado para jugar contra Jordania y veremos si con descanso está para jugar los 16vos de final”, agregó Edul sobre la situación del defensor.
De esta manera, Lionel Scaloni perderá a uno de sus pilares para el cierre de la fase de grupos, en un encuentro que igualmente podría servir para administrar cargas y cuidar futbolistas pensando en la fase eliminatoria. La idea del cuerpo técnico será que el central descanse, se recupere de la molestia y llegue en condiciones a la próxima ronda.
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