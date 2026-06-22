Qué tiene Cuti Romero: salió lesionado ante Austria y preocupa a la Selección Argentina

Más allá de que el panorama no sería grave, lo concreto es que Romero no estará disponible para el próximo partido de la Selección Argentina: “Está descartado para jugar contra Jordania y veremos si con descanso está para jugar los 16vos de final”, agregó Edul sobre la situación del defensor.

De esta manera, Lionel Scaloni perderá a uno de sus pilares para el cierre de la fase de grupos, en un encuentro que igualmente podría servir para administrar cargas y cuidar futbolistas pensando en la fase eliminatoria. La idea del cuerpo técnico será que el central descanse, se recupere de la molestia y llegue en condiciones a la próxima ronda.