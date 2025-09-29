Polémica en Barracas: el insólito gol que el VAR le anuló a Belgrano
El Pirata había empatado con un tanto de Uvita Fernández, pero el árbitro Andrés Gariano lo anuló tras revisar en el VAR una dudosa infracción previa de Gonzalo Jara.
Una nueva polémica se desató en el Torneo Clausura durante el duelo entre Barracas Central y Belgrano. El árbitro Andrés Gariano, a instancias del VAR, anuló un gol de Uvita Fernández por una supuesta infracción de Franco Jara, aunque las imágenes mostraron que el defensor del equipo local cayó solo tras un despeje de su compañero.
Tras varios minutos frente a la pantalla, el juez decidió anular el gol al considerar que Jara había cometido falta sobre Yonatthan Rak en la previa. Sin embargo, las imágenes televisivas mostraron que el defensor cayó producto de un despeje de su propio compañero Nicolás Demartini y que ni siquiera reclamó infracción.
La decisión dejó con ventaja a Barracas Central en el entretiempo, ya que el tanto de Fernández no subió al marcador. De todos modos, en la segunda parte Belgrano encontró finalmente el empate gracias a un gol de Jara, que esta vez sí fue convalidado. El episodio volvió a poner al VAR en el centro de la escena y alimentó la discusión por fallos que, en reiteradas ocasiones, terminan beneficiando a Barracas Central.
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Belgrano
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
- Hora: 15:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
