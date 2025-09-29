Polémica en Barracas: el insólito gol que el VAR le anuló a Belgrano

La decisión dejó con ventaja a Barracas Central en el entretiempo, ya que el tanto de Fernández no subió al marcador. De todos modos, en la segunda parte Belgrano encontró finalmente el empate gracias a un gol de Jara, que esta vez sí fue convalidado. El episodio volvió a poner al VAR en el centro de la escena y alimentó la discusión por fallos que, en reiteradas ocasiones, terminan beneficiando a Barracas Central.