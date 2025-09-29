Barracas Central empató con Belgrano y quedó como escolta de la Zona A

Barracas Central y Belgrano empataron 1-1 en el partido correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Jonathan Candia abrió el marcador para el Guapo, pero el Pirata lo igualó al inicio del segundo tiempo. Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron a un punto del líder Unión.