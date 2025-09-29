Barracas Central empató con Belgrano y quedó como escolta de la Zona A
El Guapo y el Pirata igualaron 1-1 por la fecha 10. Candia marcó para los locales y Jara lo empató en el complemento. Así quedaron en la tabla.
Barracas Central y Belgrano empataron 1-1 en el partido correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Jonathan Candia abrió el marcador para el Guapo, pero el Pirata lo igualó al inicio del segundo tiempo. Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron a un punto del líder Unión.
Con este empate, el Guapo suma 16 unidades y se mantiene como escolta, a tan solo un punto del único líder, Unión de Santa Fe. Belgrano, en cambio, desperdició una gran oportunidad de acercarse al lote de arriba y permanece en el décimo puesto con 13 puntos.
En la próxima fecha del Torneo Clausura, Barracas Central deberá visitar a Estudiantes de La Plata, mientras que Belgrano afrontará una parada especial: el clásico cordobés como visitante ante Talleres.
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Belgrano
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
- Hora: 15:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
