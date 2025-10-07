Polémica en la AFA: el silencio del VAR tras las jugadas discutidas en Estudiantes-Barracas Central

barracas estudiantes 1

Esto ya había sucedido en la fecha anterior, cuando Barracas empató 1-1 con Belgrano y se invalidó un gol a Uvita Fernández tras una revisión de Franklin y Gariano, sin que posteriormente se conocieran los diálogos entre los árbitros.

barracas estudiantes 2

La polémica volvió a crecer al confirmarse que tampoco se difundieron los audios del VAR del duelo entre Godoy Cruz e Independiente, que también terminó 1-1. En ese partido hubo reclamos de ambos lados: el Rojo pidió penal por una mano dentro del área tras un remate de Abaldo que el árbitro no advirtió, mientras que el Tomba exigió una infracción sobre Agustín Auzmendi, autor del gol del empate.

Estas omisiones, sumadas a la repetición de los equipos involucrados en los episodios, reavivaron el debate sobre la transparencia en la aplicación del VAR y la necesidad de que la AFA cumpla con su compromiso de difundir todos los audios, sin excepción. La falta de respuestas oficiales no hizo más que alimentar las sospechas y aumentar el malestar entre los hinchas, que reclaman igualdad de criterios y claridad en las decisiones que pueden cambiar el destino de los partidos.