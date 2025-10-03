River festejó con Maximiliano Salas pero la AFA lo castigó con dos fechas de suspensión
El delantero brilló en la Copa Argentina eliminando a Racing, aunque casi en simultáneo recibió un fallo disciplinario que lo margina de dos compromisos.
La noche del jueves en Rosario fue doblemente agitada para Maxi Salas. Por un lado, el delantero se transformó en figura al convertir los goles con los que River derrotó a Racing y lo dejó afuera de la Copa Argentina 2025. Pero al mismo tiempo, mientras celebraba con sus compañeros, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le notificaba una sanción inesperada: dos fechas de suspensión por su expulsión reciente ante Deportivo Riestra en el Torneo Clausura 2025.
El episodio que originó la sanción ocurrió en el Monumental, cuando Salas perdió la calma frente al asistente Pablo Gualtieri y lo insultó, lo que derivó en la roja directa mostrada por el árbitro principal, Pablo Echavarría. El Tribunal de Disciplina evaluó el informe y decidió imponerle dos jornadas de castigo, lo que lo dejaría afuera no solo del choque frente a Rosario Central este domingo, sino también de la siguiente fecha contra Sarmiento.
La situación deja al equipo de Marcelo Gallardo en una encrucijada: mientras el delantero vive su mejor momento en lo deportivo y empieza a ganarse un lugar clave en la consideración del entrenador, el castigo lo aparta justo cuando el Millonario pelea en el Clausura y busca mantenerse firme en las semifinales. La dirigencia ya evalúa los pasos a seguir, con la expectativa de que la sanción no se extienda más de lo necesario y el futbolista pueda volver a ser protagonista dentro de la cancha.
Los antecedentes que ilusionaron en River pero que no se repitieron con Salas
La resolución sorprendió en Núñez, ya que casos similares habían recibido penas más leves. De hecho, se recordó lo ocurrido con Cristian “el Ogro” Fabbiani, que en un duelo entre Newell’s y Estudiantes insultó de manera explícita al árbitro Andrés Merlos, episodio captado por las cámaras de televisión. En ese caso, la sanción fue de apenas una fecha, incluso con la posibilidad de evitarla pagando una multa cercana a los 483 mil pesos.
Otro antecedente cercano fue el de Aaron Quirós, defensor de Vélez, que tras ser expulsado frente a San Martín de San Juan recibió dos fechas, pero en el último boletín del Tribunal se le redujo la pena y pudo volver antes de lo previsto. Por eso, en River confían en que tras cumplir un partido puedan gestionar una reducción similar para contar con Salas cuanto antes.
