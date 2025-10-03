River festejó con Maximiliano Salas pero la AFA lo castigó con dos fechas de suspensión

La situación deja al equipo de Marcelo Gallardo en una encrucijada: mientras el delantero vive su mejor momento en lo deportivo y empieza a ganarse un lugar clave en la consideración del entrenador, el castigo lo aparta justo cuando el Millonario pelea en el Clausura y busca mantenerse firme en las semifinales. La dirigencia ya evalúa los pasos a seguir, con la expectativa de que la sanción no se extienda más de lo necesario y el futbolista pueda volver a ser protagonista dentro de la cancha.