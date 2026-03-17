Polémica en la despedida de Marcelo Araujo: el error administrativo que golpeó a la familia

Entre quienes se acercaron al cementerio para acompañar a los seres queridos de Araujo estuvieron Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández, Martín Liberman y Claudia Villafañe, quienes dijeron presente en una despedida tan emotiva como atípica.

adiós a araujo

Por qué murió Marcelo Araujo

En los días previos a su muerte, la salud de Marcelo Araujo evidenciaba un cuadro delicado que se había agravado con el correr del tiempo. Según se dio a conocer, el histórico relator murió tras contraer una neumonía mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano. Cabe resaltar que desde hacía un tiempo residía en un geriátrico, donde contaba con asistencia permanente.

En ese contexto, Elio Rossi se refirió al deterioro que venía atravesando el periodista desde hacía años. “Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista”, señaló, en alusión al impacto que ese episodio tuvo en su estado general.

Muy cercano a Araujo, Rossi también brindó precisiones sobre la complejidad de su situación en la etapa final: “No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando”, relató sobre las dificultades que enfrentaba en sus últimos meses.