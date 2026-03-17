Polémica en la despedida de Marcelo Araujo: el error administrativo que golpeó a la familia
El último adiós al emblemático relator de Fútbol de Primera concluyó en un episodio caótico que generó fuerte indignación.
El mediodía del martes 17 de marzo se convirtió en una jornada cargada de emoción y desconcierto para los familiares, amigos y colegas de Marcelo Araujo, quienes se acercaron al cementerio de la Chacarita con la intención de darle el último adiós.
Sin embargo, en medio del dolor por la muerte del relator, la situación dio un giro inesperado que impidió concretar la despedida tal como estaba prevista.
Mientras aguardaban el inicio de la ceremonia, los presentes comenzaron a notar una demora inusual. La incertidumbre fue creciendo cuando advirtieron que el coche fúnebre con el cajón no llegaba al lugar. Con el correr de los minutos, y sin respuestas claras, finalmente comprendieron lo ocurrido: debido a un inconveniente administrativo, el vehículo había sido trasladado directamente al crematorio.
Según informó Paparazzi, el episodio generó sorpresa y malestar entre los allegados, que quedaron a la espera sin poder entender lo que estaba sucediendo. Frente a este escenario imprevisto, los familiares y colegas de Marcelo Araujo optaron por improvisar una despedida en el lugar, formando una ronda en la que compartieron palabras y cerraron con un aplauso en su memoria.
El gesto buscó rendir homenaje al emblemático relator de Fútbol de Primera y las transmisiones de los Mundial, en un intento por atravesar juntos un momento tan doloroso pese a las circunstancias.
Entre quienes se acercaron al cementerio para acompañar a los seres queridos de Araujo estuvieron Fernando Niembro, Marcelo Benedetto, Tití Fernández, Martín Liberman y Claudia Villafañe, quienes dijeron presente en una despedida tan emotiva como atípica.
Por qué murió Marcelo Araujo
En los días previos a su muerte, la salud de Marcelo Araujo evidenciaba un cuadro delicado que se había agravado con el correr del tiempo. Según se dio a conocer, el histórico relator murió tras contraer una neumonía mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano. Cabe resaltar que desde hacía un tiempo residía en un geriátrico, donde contaba con asistencia permanente.
En ese contexto, Elio Rossi se refirió al deterioro que venía atravesando el periodista desde hacía años. “Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista”, señaló, en alusión al impacto que ese episodio tuvo en su estado general.
Muy cercano a Araujo, Rossi también brindó precisiones sobre la complejidad de su situación en la etapa final: “No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando”, relató sobre las dificultades que enfrentaba en sus últimos meses.
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