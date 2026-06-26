Polémica en Paraguay: Chilavert liquidó a Gustavo Alfaro con una durísima frase

El mensaje rápidamente adquirió una dimensión viral y provocó una catarata de reacciones entre hinchas, periodistas y exfutbolistas. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del exarquero, otros salieron a defender la labor del entrenador argentino. No se trata del primer cuestionamiento de Chilavert hacia Alfaro. Desde la llegada del técnico a Paraguay, el exfutbolista manifestó en varias oportunidades sus diferencias con los discursos del entrenador y con algunas de sus decisiones futbolísticas.

La diatriba del histórico guardameta se produjo en un contexto de intensos debates alrededor del presente de la selección paraguaya. Pese a algunos resultados favorables, una parte del ambiente futbolero continúa discutiendo el funcionamiento del equipo y las perspectivas a futuro.

El exarquero, que nunca se caracterizó por la moderación a la hora de emitir opiniones, volvió a recurrir a su estilo punzante para dejar sentada su posición. Sus declaraciones, cargadas de acritud, encontraron una amplia repercusión tanto en Paraguay como en otros países de Sudamérica.