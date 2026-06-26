Polémica en Paraguay: Chilavert liquidó a Gustavo Alfaro con una durísima frase
El histórico exarquero paraguayo volvió a apuntar contra el entrenador argentino y lanzó una fuerte crítica en redes sociales que generó una gran repercusión en el fútbol sudamericano.
José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar un contundente mensaje contra Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Selección de Paraguay, en medio de la inminente clasificación a 16avos de final del Mundial 2026. El exarquero disparó munición gruesa contra el técnico argentino y generó un auténtico cimbronazo en el ambiente futbolístico del país vecino.
Fiel a su estilo vehemente y sin demasiados rodeos, el ex capitán de la Albirroja utilizó sus redes sociales para cuestionar el trabajo del entrenador y dejar en evidencia su desacuerdo con la valoración que recibió durante los últimos meses. La frase que desató la polémica fue tan breve como lapidaria: "Gustavo Alfaro es el DT más farsante del fútbol mundial".
El mensaje rápidamente adquirió una dimensión viral y provocó una catarata de reacciones entre hinchas, periodistas y exfutbolistas. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del exarquero, otros salieron a defender la labor del entrenador argentino. No se trata del primer cuestionamiento de Chilavert hacia Alfaro. Desde la llegada del técnico a Paraguay, el exfutbolista manifestó en varias oportunidades sus diferencias con los discursos del entrenador y con algunas de sus decisiones futbolísticas.
La diatriba del histórico guardameta se produjo en un contexto de intensos debates alrededor del presente de la selección paraguaya. Pese a algunos resultados favorables, una parte del ambiente futbolero continúa discutiendo el funcionamiento del equipo y las perspectivas a futuro.
El exarquero, que nunca se caracterizó por la moderación a la hora de emitir opiniones, volvió a recurrir a su estilo punzante para dejar sentada su posición. Sus declaraciones, cargadas de acritud, encontraron una amplia repercusión tanto en Paraguay como en otros países de Sudamérica.
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