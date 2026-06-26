La insólita analogía de Alfaro para describir el momento que vive Paraguay en el Mundial 2026
El entrenador de la Albirroja analizó el presente de su equipo tras el empate frente a Australia y explicó por qué todavía espera con cautela la clasificación a los 16avos de final.
La Selección de Paraguay quedó muy cerca de asegurar su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026, aunque todavía debe esperar que se completen los restantes partidos de la fase de grupos para confirmar su clasificación como uno de los mejores terceros. Luego del empate sin goles frente a Australia, Gustavo Alfaro enfrentó a los medios y utilizó una inesperada comparación para describir la tensión que vive la delegación paraguaya mientras aguarda el desenlace del resto de los grupos.
Con su estilo habitual, el entrenador argentino recurrió a una metáfora para explicar que el crecimiento deportivo también implica atravesar momentos complejos y de incertidumbre. Durante la conferencia de prensa, el entrenador eligió una imagen muy particular para transmitir las sensaciones que atraviesa su equipo.
"La manera de crecer es nivelarte para arriba. Entonces, si para nivelarte para arriba, esto es un parto. Y esto es un parto a veces de nalga. No lo voy a decir yo, por las mujeres. Es un parto de nalga, un parto con dolor. Y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces, hay que parir. Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante", expresó el director técnico, generando sorpresa entre los presentes.
El empate frente al conjunto australiano dejó a Paraguay en la tercera posición del Grupo D con cuatro unidades, mientras que Australia consiguió el segundo puesto y la clasificación directa a la siguiente ronda. Estados Unidos terminó como líder de la zona y, a la espera de la definición del resto de los grupos, la Albirroja mantiene intactas sus posibilidades de avanzar entre los mejores terceros.
En caso de concretarse ese objetivo, el rival que aparece en el horizonte sería Alemania, ganador del Grupo E, un desafío que Alfaro no esquivó al momento de analizar el futuro inmediato de su equipo.
Las reflexiones de Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay ante Australia
Lejos de mostrarse resignado ante la posibilidad de enfrentar a uno de los candidatos al título, el técnico dejó en claro cuál será la postura de la Albirroja si consigue avanzar: "De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie. ¿Imposible? No, no existen los imposibles. Entonces, tranquilamente uno va a jugar. Como yo se lo decía a los muchachos: ‘De ahora cuando salgamos de acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos’".
"Entonces, va a decir que ya estamos, ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto. Le digo: ‘¿La verdad? ¿Qué quieren? ¿Que nos volvamos a Asunción antes de tiempo?’. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como tengamos, como podamos, vamos a pelear", afirmó, dejando en evidencia la mentalidad competitiva que intenta transmitirle a sus dirigidos.
Además de referirse al presente de la selección, explicó cuál es la realidad futbolística y por qué considera que muchas veces las críticas no contemplan el contexto en el que trabaja. "A ver, a mí me gustaría tener el 99% de la posesión de la pelota. ¿Sabe cómo me encantaría tener el 99 % de posesión de la pelota? Cómo me encantaría. Entonces, hay cosas que las tenés o hay cosas que no las tenés. Lo peor que hay es ser un ni. Es ser un ni. No sos ni ofensivo ni defensivo. No sos defensivo por elección. A veces sos defensivo porque no te queda otra. O no sos ofensivo por elección. Sos ofensivo si tenés sustento como para poder tenerlo", explicó.
En el cierre de su análisis, el entrenador también defendió el nivel de su plantel frente a quienes cuestionan el rendimiento del seleccionado guaraní y comparó el valor de mercado de Paraguay con el de otros equipos que ya quedaron eliminados: "Está, como dije, Turquía, cuatro a uno con respecto a nosotros. Y Turquía ya se va del mundial. Entonces, con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay. Entonces, quieren ser críticos con Paraguay, no tengo ningún problema".
"Quieren ser críticos conmigo, no tengo ningún problema. Yo tengo claro dónde estoy. De la misma manera que lo tenía cuando estaba en Ecuador, de la misma manera que lo tenía cuando estaba en Costa Rica. Y yo estoy para dar no las buenas noticias. Yo estoy para decir las cosas que siento, como las veo y como son. Después, tal vez el tiempo, a la corta o a la larga, me termine dando la razón o no", concluyó.
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