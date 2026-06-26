La insólita analogía de Alfaro para describir el momento que vive Paraguay en el Mundial 2026

En caso de concretarse ese objetivo, el rival que aparece en el horizonte sería Alemania, ganador del Grupo E, un desafío que Alfaro no esquivó al momento de analizar el futuro inmediato de su equipo.

Las reflexiones de Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay ante Australia

Lejos de mostrarse resignado ante la posibilidad de enfrentar a uno de los candidatos al título, el técnico dejó en claro cuál será la postura de la Albirroja si consigue avanzar: "De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie. ¿Imposible? No, no existen los imposibles. Entonces, tranquilamente uno va a jugar. Como yo se lo decía a los muchachos: ‘De ahora cuando salgamos de acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos’".

"Entonces, va a decir que ya estamos, ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto. Le digo: ‘¿La verdad? ¿Qué quieren? ¿Que nos volvamos a Asunción antes de tiempo?’. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como tengamos, como podamos, vamos a pelear", afirmó, dejando en evidencia la mentalidad competitiva que intenta transmitirle a sus dirigidos.

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Además de referirse al presente de la selección, explicó cuál es la realidad futbolística y por qué considera que muchas veces las críticas no contemplan el contexto en el que trabaja. "A ver, a mí me gustaría tener el 99% de la posesión de la pelota. ¿Sabe cómo me encantaría tener el 99 % de posesión de la pelota? Cómo me encantaría. Entonces, hay cosas que las tenés o hay cosas que no las tenés. Lo peor que hay es ser un ni. Es ser un ni. No sos ni ofensivo ni defensivo. No sos defensivo por elección. A veces sos defensivo porque no te queda otra. O no sos ofensivo por elección. Sos ofensivo si tenés sustento como para poder tenerlo", explicó.

En el cierre de su análisis, el entrenador también defendió el nivel de su plantel frente a quienes cuestionan el rendimiento del seleccionado guaraní y comparó el valor de mercado de Paraguay con el de otros equipos que ya quedaron eliminados: "Está, como dije, Turquía, cuatro a uno con respecto a nosotros. Y Turquía ya se va del mundial. Entonces, con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay. Entonces, quieren ser críticos con Paraguay, no tengo ningún problema".

"Quieren ser críticos conmigo, no tengo ningún problema. Yo tengo claro dónde estoy. De la misma manera que lo tenía cuando estaba en Ecuador, de la misma manera que lo tenía cuando estaba en Costa Rica. Y yo estoy para dar no las buenas noticias. Yo estoy para decir las cosas que siento, como las veo y como son. Después, tal vez el tiempo, a la corta o a la larga, me termine dando la razón o no", concluyó.