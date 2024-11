Polémica pelea en la platea de Vélez: una señora quiso arrebatarle una camiseta a un nene

En ese momento se dio un tira y afloje increíble entre el chico y la mujer, con el resto de la gente mirando. La señora ganó la puja y, con cara de pocos amigos, la guardó en su bolsa a pesar del pedido desesperado del niño, que se puso a llorar por la situación.

En medio de todo esto, según se pudo ver en un video publicado por ESPN, otra mujer intervino e increpó a la señora por la actitud que tuvo, mientras el resto de los hinchas comenzaron a hacer cantitos ofensivos hacia ella.

Bouzat tiró la camiseta de Vélez a la tribuna, un pequeño fanático la agarró y una señora se metió para comenzar a tirar de ella



El chico se puso a llorar y la gente explotó



Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y generó el enojo de todos los usuarios, que no podían creer lo que estaban viendo y no dudaron en dejar fuertes comentarios al respecto.

Muchos pidieron que le aplique Derecho de Admisión a señora, mientras que otros querían que desde el club se comuniquen con la familia del nene para poder alcanzarle alguna otra casaca y hacerla firmar por el plantel.

Sin embargo, hubo final feliz, cuando parecía que el nene se iba con las manos vacías, el medio antes mencionado actualizó la información y confirmó que le devolvieron la camiseta al adolescente y pudo llevarse ese gran recuerdo a su casa.