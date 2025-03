Polémica en Suiza por la convocatoria de Lucas Blondel: Morena Beltrán explicó los motivos

En diálogo con un medio argentino, Beltrán explicó los motivos detrás de la convocatoria de Blondel y el contexto que rodea al seleccionado suizo: “El entrenador está bastante cuestionado. El rendimiento con Irlanda del Norte no fue el mejor y varios jugadores quedaron afuera de la convocatoria. Suiza no está en la Nations League. El cuestionamiento es porque Suiza no encuentra el funcionamiento”.