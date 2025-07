Polémicas sin sanción: AFA confirmó a todos los árbitros para la fecha 2 del Torneo Clausura

pablo dovalo.jpg

Otro nombre que sigue en funciones es el de Nicolás Lamolina. En su partido entre Barracas Central y Racing, sancionó un penal para el equipo local luego de una intervención del VAR, lo que desató la furia del técnico Gustavo Costas, quien terminó expulsado. La repetición mostró un leve contacto de Adrián Martínez con Bruera, pero muchos consideraron que la infracción fue exageradamente cobrada. Esta semana, Lamolina estará al frente del duelo entre San Lorenzo y Gimnasia.

También fue ratificado Hernán Mastrángelo, cuestionado por su desempeño en el Riestra vs. Lanús. El Granate reclamó una mano de Gallo dentro del área, que nunca fue sancionada. La repetición televisiva no confirmó el contacto con el brazo, pero la jugada quedó envuelta en dudas. A pesar de ello, Mastrángelo fue designado para Platense vs. Vélez.

Por otro lado, el VAR tampoco quedó exento de las críticas: Gastón Monsón Brizuela, quien estuvo a cargo en el polémico Central-Godoy Cruz, no fue convocado para ser juez de cabina en ninguno de los partidos de esta fecha, aunque no se comunicó oficialmente si se trata de una suspensión o una rotación habitual.

Mientras tanto, Beligoy estuvo en Estados Unidos acompañando al presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG en Nueva Jersey. La falta de sanciones alimenta el debate sobre la calidad del arbitraje argentino y la necesidad de mayor transparencia en la toma de decisiones disciplinarias. La segunda fecha ya se juega bajo la lupa.

Los árbitros designados para la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 18/7

Boca – Unión de Santa Fe a las 19:30

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: José Carreras

Atlético Tucumán – Central Córdoba (SdE) a las 21:30

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

Sábado 19/7

San Lorenzo – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 14:30

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Salomé Di Iorio

Lanús – Rosario Central a las 16:30

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Platense – Vélez a las 18:45

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nazareno Arasa

Godoy Cruz – Sarmiento a las 18:45

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Iván Núñez

Instituto de Córdoba – River a las 21

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Héctor Paletta

Domingo 20/7

Barracas Central – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 14:30

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Lucas Novelli

Tigre – Argentinos Juniors a las 16:45

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Leandro Rey Hilfer

Newell's – Banfield a las 16:45

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Fernando Espinoza

Belgrano de Córdoba – Racing a las 19

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Independiente – Talleres de Córdoba a las 21

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Sebastián Martínez

Lunes 21/7

Estudiantes de La Plata – Huracán a las 19

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

San Martín de San Juan – Deportivo Riestra a las 21:15

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Álvaro Carranza

Defensa y Justicia – Aldosivi a las 21:15

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Andrés Merlos