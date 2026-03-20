La AFA desmintió un allanamiento en su sede y aclaró que se trató de una "requisitoria de documentación"

votacion afa 1 Votación en el predio que la AFA posee en Ezeiza

Actuaciones legales y funcionamiento normal de la AFA

Desde la AFA explicaron que la presencia de autoridades en el edificio respondió a una "requisitoria de documentación". Según precisó el organismo, este pedido de información se dio estrictamente en el marco de actuaciones legales que se encuentran actualmente en curso.