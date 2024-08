La llamativa reacción del Pollo Vignolo cuando Juan Román Riquelme abandonó la entrevista

Luego de algunos idas y vueltas dónde se tocaron temas cómo la venta de Equi Fernández al fútbol de Arabia Saudita o la de Áaron Anselmino al Chelsea, el presidente de Boca aseguró: "Nunca escuché que en la TV destaquen eso". Por esta razón, el periodista salió con los botines de punta sin dudar: "Prendé la tele entonces", disparó desde el piso de ESPN. A Riquelme no le gustó nada el comentario del Chavo y decidió dar por terminado el reportaje: "A mí no me reta ni mi viejo", le marcó a Vignolo, antes de despedirse.

“A mí me gusta charlar con Riquelme, con los protagonistas. Es bueno hacerlo para la gente que mira el programa. Lo conozco bastante a Román, él me conoce a mí. En este ida y vuelta puedo no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero dejo que responda. Yo sé cuál es mi opinión. También puedo imaginar qué pretende de Boca, pero me quedé con ganas de escuchar más sobre (Alan) Velasco”, expresó el conductor de F90.

Por último, el Pollo cerró con un mensaje conciliatorio: “Había más preguntas, acomodamos el programa para cerrarlo hablando con él. Cosas que se dan, a veces los programas en vivo son enérgicos. Entendiendo los tonos de Román y los tiempos que exige una entrevista con Riquelme; es su mirada, puede estar equivocado o no, es su opinión. Después, cada uno sabe lo que dijo. Fue una pena, seguramente en algún momento volvamos a hablar”.