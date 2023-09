Murió Juan Carlos Harriot, una leyenda del polo argentino

juan carlos harriott

Además, recibió cinco Olimpia de Plata (1970, 1975, 1976, 1977 y 1978) y en 1976 obtuvo el de Oro. En 1980 le entregaron el Premio Konex de Platino y un Diploma al mérito por dicha entidad y en 2015, ingresó en el Salón de la Fama del Polo y es una leyenda de esta disciplina.

Harriott nació en la localidad bonaerense de Coronel Suárez el 28 de octubre de 1936 y se lo conoció como el "Inglés" o "Juancarlitos". En 1953 obtuvo su primer gol de hándicap, el mismo año ascendió a 3, llegando a 10 en 1961 y manteniéndolo hasta su retiro en 1980.

Representando a la Argentina venció en la Copa de las Américas en 1966, 1969, 1979 y 1980; además de ganar la Copa Sesquicentenario de 1966.

Logró más de 50 títulos en las grandes copas incluidas en las temporadas oficiales de la Asociación Argentina de Polo. En 1975 y 1976, con el equipo de Villafranca, ganó la Copa de Oro de Sotogrande, España.

En una entrevista con el sitio Más Polo, Harriott dijo: “Desde chico fui medio fanático, me crié en Coronel Suárez, en dónde se jugaba mucho polo desde 1929 y quién introdujo el mismo fue el ‘Paisano’ Andrada y luego prendió en las familias Garrós, Alberdi, Amadeo Videla y mi familia”.

Y agregó: “Al polo le agradezco porque me dio amigos, la posibilidad de viajar, no me dio enemigos y jugué 2 series de la Copa de las Américas en 1979 y 1980, con buenos compañeros contra Estados Unidos, ganando los 2 partidos en Estados Unidos y los partidos en Palermo, estas series para Argentina las jugué con el equipo completo de Coronel Suárez y fueron las que más me divertí”.

Una vez retirado se dedicó a pasar sus días en su estancia La Felisa, ubicada en su querido Coronel Suárez. Siempre acompañado de los caballos, también se mantuvo cerca del polo y fue una visita ilustre en cada edición del Campeonato Argentino Abierto de Polo y otros eventos de élite de esta actividad.