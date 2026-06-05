Mundial 2026: la selección que deberá hacer cuarentena antes de viajar
Esta selección, que disputará la competición luego de medio siglo, realizará el confinamiento producto de un brote de ébola en su país. Descubrí los detalles en la nota.
A menos de una semana para el comienzo del Mundial 2026, República Democrática del Congo se encuentra en el centro de la atención por un motivo que trasciende lo futbolístico. Mientras la selección se prepara para disputar su segunda Copa del Mundo, el país enfrenta un brote de ébola que ya provocó la muerte de 170 personas y mantiene a otras 750 bajo observación médica.
La situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a catalogarla como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. En este contexto, Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, advirtió: “Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. En caso de no hacerlo, se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos”.
Qué sucedió con República del Congo y su cuarentena pre Mundial 2026
La preparación de República Democrática del Congo para el Mundial 2026 se vio alterada por una crisis sanitaria que afecta a distintas regiones del país. Como consecuencia del brote de ébola, la selección deberá modificar parte de su planificación y no podrá desarrollar algunas actividades previstas en Kinshasa, donde se habían organizado entrenamientos antes del viaje a Norteamérica.
La preocupación de las autoridades radica en la peligrosidad del virus, que presenta una elevada tasa de mortalidad y carece de tratamientos efectivos para gran parte de sus variantes. Ante el avance de los casos, desde la Organización Mundial de la Salud reconocieron que la respuesta sanitaria enfrenta serias dificultades para seguir el ritmo de propagación de la enfermedad.
Frente a este escenario, Estados Unidos estableció estrictos protocolos para autorizar el ingreso de la delegación congoleña. Jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes deberán permanecer aislados durante 21 días antes de viajar al torneo. Cualquier incumplimiento de las medidas sanitarias o la aparición de síntomas dentro de la delegación podría poner en riesgo la presencia del equipo en la Copa del Mundo.
El fixture de República Democrática del Congo en el Mundial
La selección comandada por Sébastien Desabre integra el Grupo K del Mundial y pondrá en marcha su participación el 17 de junio. Este es el fixture de la fase de grupo:
- 17 de junio vs. Portugal en Texas.
- 23 de junio contra Colombia en Ohio.
- 27 de junio frente a Uzbekistán en Atlanta.
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