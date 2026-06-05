Mundial 2026: la selección que deberá hacer cuarentena antes de viajar

Frente a este escenario, Estados Unidos estableció estrictos protocolos para autorizar el ingreso de la delegación congoleña. Jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes deberán permanecer aislados durante 21 días antes de viajar al torneo. Cualquier incumplimiento de las medidas sanitarias o la aparición de síntomas dentro de la delegación podría poner en riesgo la presencia del equipo en la Copa del Mundo.

El fixture de República Democrática del Congo en el Mundial

La selección comandada por Sébastien Desabre integra el Grupo K del Mundial y pondrá en marcha su participación el 17 de junio. Este es el fixture de la fase de grupo: