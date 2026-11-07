Tiroteo en importante ciudad de Polonia deja como saldo al menos seis muertos y quince heridos
El atacante, un ciudadano polaco, fue herido y capturado tras un enfrentamiento con la policía, mientras se investigan los motivos de uno de los episodios más graves en la historia reciente del país.
La ciudad polaca de Cracovia, uno de los principales destinos turísticos de Europa Central, quedó conmocionada este sábado tras un tiroteo ocurrido en pleno centro histórico, que dejó como saldo al menos seis muertos y unos quince heridos.
El ataque se produjo en la céntrica Plaza Mayor (Rynek Gówny), un lugar habitualmente abarrotado de visitantes y residentes, y desencadenó un amplio operativo de seguridad luego de que el agresor irrumpiera en la zona y abriera fuego de manera indiscriminada contra los transeúntes.
Testigos describieron escenas de pánico entre la multitud de personas que se hallaban en el lugar mientras decenas de personas buscaban refugio en comercios y edificios cercanos ante los disparos efectuados por el atacante.
En ese marco, las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente, intercambiaron disparos con el atacante y lograron reducirlo; según informaron fuentes de la policía local, el sospechoso resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un hospital.
Las autoridades identificaron al agresor como un ciudadano polaco que habría actuado solo. De acuerdo con los reportes preliminares, vestía ropa de estilo militar y portaba un arma larga, y en el vehículo utilizado para llegar al lugar se hallaron además otras armas de fuego y una importante cantidad de municiones.
Mientras la zona histórica de Cracovia permanecía fuertemente acordonada durante horas, con una intensa presencia policial y de servicios de emergencia que atendían a las víctimas, los bomberos instaban a residentes y turistas a mantenerse alejados de la zona.
En tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que la policía trabaja para esclarecer todas las circunstancias del hecho y establecer el trasfondo de la agresión en una ciudad donde no se habían reportado antes hechos violentos de estas características.
La tragedia provocó reacciones de solidaridad dentro y fuera de Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresaron sus condolencias a las víctimas y sus familias, al tiempo que destacaron la actuación de los agentes que intervinieron en el incidente.
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