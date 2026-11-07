Tiroteo en importante ciudad de Polonia deja como saldo al menos seis muertos y quince heridos

Mientras la zona histórica de Cracovia permanecía fuertemente acordonada durante horas, con una intensa presencia policial y de servicios de emergencia que atendían a las víctimas, los bomberos instaban a residentes y turistas a mantenerse alejados de la zona.

En tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que la policía trabaja para esclarecer todas las circunstancias del hecho y establecer el trasfondo de la agresión en una ciudad donde no se habían reportado antes hechos violentos de estas características.

La tragedia provocó reacciones de solidaridad dentro y fuera de Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresaron sus condolencias a las víctimas y sus familias, al tiempo que destacaron la actuación de los agentes que intervinieron en el incidente.