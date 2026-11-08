Masacre en Polonia: encuentran tres cuerpos en la casa del tirador que mató a seis personas en Cracovia

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades locales y los medios de la región, los efectivos de seguridad irrumpieron en el domicilio del agresor en el marco de los operativos de rigor tras la balacera. Fue en ese procedimiento donde se toparon con la trágica escena que eleva drásticamente el saldo de personas fallecidas vinculadas al atacante. Los investigadores trabajan contrarreloj para determinar la identidad de estos nuevos cuerpos, establecer las causas exactas de la muerte y dilucidar si se trata de víctimas previas del raid o de un componente macabro dentro del entorno familiar y conviviente del tirador.