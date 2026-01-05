Por qué Boca decidió renovar a Javier García pese a su inactividad y a punto de cumplir 39 años

javier garcia (1)

No es un argumento nuevo. Incluso en ciclos anteriores, García fue valorado más por su liderazgo y su energía positiva que por su protagonismo deportivo. Aun así, internamente sostienen que cada vez que le tocó jugar respondió con profesionalismo. La última vez que defendió el arco de Boca fue en marzo de 2024, en un partido ante Racing por la Copa de la Liga Profesional. Aquella noche fue titular por una molestia física de Sergio “Chiquito” Romero, pero una lesión lo obligó a salir a los 73 minutos y dejarle su lugar a Brey, en un encuentro que terminó con victoria por 4-2.