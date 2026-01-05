Por qué Boca decidió renovar a Javier García pese a su inactividad y a punto de cumplir 39 años
El club apostó a sostener la experiencia y el liderazgo del arquero, que seguirá una temporada más como respaldo y referente del plantel profesional
La renovación del contrato de Javier García en Boca generó sorpresa entre muchos hinchas, sobre todo si se tiene en cuenta que el arquero no disputa un partido oficial desde marzo de 2024. Sin embargo, puertas adentro del club la decisión estuvo lejos de ser improvisada. La dirigencia xeneize resolvió extender su vínculo por una temporada más, priorizando su rol dentro del grupo por encima de la cantidad de minutos en cancha.
En un inicio de 2026 marcado por la depuración del plantel, con varios futbolistas habilitados para buscar nuevos destinos y otros regresando de préstamos para entrenarse apartados, el caso de García aparece como la contracara. A pesar de ser el tercer arquero en la consideración, detrás de Agustín Marchesín y Leandro Brey, su continuidad fue avalada tanto por el cuerpo técnico como por la conducción del club.
La explicación principal está ligada a su influencia diaria en el vestuario. Desde hace varias temporadas, en Boca destacan su perfil como referente, su capacidad para acompañar a los más jóvenes y su predisposición permanente para colaborar en el trabajo cotidiano. No se trata solo de una cuestión simbólica: quienes conviven con él remarcan su compromiso con el grupo y el clima interno, algo que la dirigencia considera clave en procesos largos y exigentes.
No es un argumento nuevo. Incluso en ciclos anteriores, García fue valorado más por su liderazgo y su energía positiva que por su protagonismo deportivo. Aun así, internamente sostienen que cada vez que le tocó jugar respondió con profesionalismo. La última vez que defendió el arco de Boca fue en marzo de 2024, en un partido ante Racing por la Copa de la Liga Profesional. Aquella noche fue titular por una molestia física de Sergio “Chiquito” Romero, pero una lesión lo obligó a salir a los 73 minutos y dejarle su lugar a Brey, en un encuentro que terminó con victoria por 4-2.
Con 38 años y próximo a cumplir 39, García había evaluado seriamente la posibilidad del retiro. Sin embargo, el proyecto deportivo y el respaldo interno inclinaron la balanza hacia la continuidad. Su segunda etapa en el club se extenderá al menos un año más, con el visto bueno del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda y de la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme, con quien mantiene una relación personal desde su primer ciclo juntos como futbolistas.
En Boca entienden que no todos los aportes se miden en atajadas o estadísticas. En un plantel con objetivos altos y presión constante, la experiencia y el equilibrio emocional también juegan su partido. Bajo esa lógica, la renovación de Javier García aparece menos como una apuesta deportiva y más como una decisión estratégica para sostener el funcionamiento interno del equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario