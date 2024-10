Por qué Fernando Gago negó contactos con Boca: revelaron los motivos

“Sale a decir eso porque no puede reconocerlo antes de que paguen la cláusula de rescisión”, sostuvo. Según Edul, el DT tiene una cláusula de salida de aproximadamente un millón de dólares, por lo que no puede confirmar públicamente su vinculación con el club que lo vio nacer hasta que este detalle contractual esté resuelto.

El colega fue aún más claro al asegurar que Gago ya habría mantenido varias conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y que las negociaciones avanzaron hasta el punto en que recibió una propuesta formal del club. “Tengo la información de que ya le mandaron el contrato y aceptó los números. No tengo dudas de que va a ser el próximo DT de Boca. Está bien que declare así, si siente que es lo mejor para calmar las aguas en México”, afirmó.

davoo edul gago.mp4

Qué dijo Fernando Gago sobre Boca en la previa del clásico Tapatío

"Lo voy a aclarar, para serles sincero, no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada, no sé de dónde salen estas informaciones, entonces, para mí fue muy tranquila la semana de trabajo porque fue una semana normal", señaló y dejó boquiabiertos a todos.

Al ser puntualmente consultado, fue categórico: "No, no me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información, yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Y lo vuelvo a repetir: ni conmigo ni con gente de mi entorno, nadie se comunicó", manifestó.

Y agregó: "Todo puede pasar en el fútbol, está muy claro, perdemos cinco partidos y yo puedo no estar más, puede que esté siete años acá, pero yo siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero bueno, es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día".

gago sobre su llegada a boca.mp4