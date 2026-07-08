Por qué hoy miércoles no hay partidos del Mundial 2026
El Mundial 2026 se toma un breve descanso antes del inicio de los cuartos de final. Cuándo retoma la acción.
Por primera vez desde que la pelota empezó a rodar el pasado mes de junio, la Copa Mundial 2026 entra en una pausa absoluta. Este miércoles 8 de julio no habrá banderas en las tribunas, gritos de gol ni transmisiones en vivo, marcando el primer día sin partidos en lo que va de la competencia.
Fueron casi cuatro semanas consecutivas de una intensidad arrolladora que unió la fase de grupos con los electrizantes octavos de final. Ahora, tras el cierre de las llaves que determinaron a los ocho mejores equipos del planeta, el torneo se toma un breve y merecido respiro para recargar energías y mudar las ilusiones a las nuevas sedes.
Este bache en el calendario de la Copa del Mundo resulta vital para los cuerpos técnicos, que usarán las 48 horas de tregua para recuperar físicamente a sus soldados y planificar los cruces tácticos.
La Selección Argentina, por su parte, aprovechará el día para bajar los decibeles tras la épica batalla contra Egipto y empezar a cranear el trascendental duelo del próximo sábado ante Suiza. La pelota descansa un día; la expectativa por ver quién se corona en la final no para de crecer.
Cómo sigue el Mundial 2026 tras el parate
El descanso será de apenas un día, ya que el jueves 9 de julio arrancan nuevamente la acción con los cuartos de final del certamen. La Selección Argentina, en tanto, recién volverá a tener acción el próximo sábado 11 de julio cuando buscará el pasaje a semifinales.
El calendario de los cuartos de final del Mundial 2026:
- Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, Jueves 9 de julio, 17:00).
- España vs. Bélgica (Estadio Los Ángeles, Viernes 10 de julio, 16:00).
- Inglaterra vs. Noruega (Estadio Miami, Sábado 11 de julio, 18:00).
- Argentina vs. Suiza (Estadio Kansas City, Sábado 11 de julio, 22:00).
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