Por qué la Finalissima entre Argentina y España no puede jugarse en el Monumental en marzo
El Monumental aparece como opción para la Finalissima entre Argentina y España, pero un evento ya programado complica la sede.
La posibilidad de que la Finalissima entre Argentina y España se juegue en el estadio Monumental enfrenta un obstáculo inesperado. Aunque Claudio Tapia propuso ese escenario, el estadio de River ya tiene reservado el calendario para un evento musical masivo durante esas fechas.
La sede de la Finalissima entre Argentina y España sigue siendo una incógnita luego de que Qatar quedara prácticamente descartado como escenario debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente. En ese contexto, desde UEFA impulsan la idea de disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
Sin embargo, esa posibilidad genera resistencia en la AFA, que considera que no garantiza la neutralidad para un partido con un título intercontinental en juego. Ante ese escenario, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, planteó públicamente la opción de que el encuentro se dispute en Buenos Aires, más precisamente en el estadio Monumental.
El recital de AC/DC que complica al Monumental
La propuesta, sin embargo, se encuentra con un obstáculo importante en el calendario del estadio de River. Para fines de marzo, el Monumental ya está reservado para los recitales de la histórica banda AC/DC, que tiene programado su regreso con una serie de shows en Buenos Aires.
El primero de los conciertos está previsto justamente para el 27 de marzo, la misma fecha en la que estaba programada la Finalissima. Además, el grupo también tiene presentaciones anunciadas para el 29 y el 31 de marzo. Esa situación hace prácticamente imposible que el estadio pueda albergar el partido en la fecha originalmente prevista.
La posibilidad de cambiar la fecha de la Finalissima
Una de las alternativas sería modificar la fecha del encuentro, aunque el calendario internacional deja muy pocos espacios disponibles. Entre las opciones aparece la ventana de junio, que se extiende entre el 1 y el 9 de ese mes, aunque esa posibilidad también presenta complicaciones porque quedaría a menos de dos semanas del inicio del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
A todo esto se suma otro detalle clave en la organización del evento: por cuestiones contractuales, UEFA tiene los derechos de organización de las primeras dos ediciones de la Finalissima. La primera se disputó en 2022 en Wembley, con triunfo de la Selección argentina ante Italia, y la actual edición también se encuentra bajo la órbita del organismo europeo. Luego de esta, las siguientes dos ediciones pasarán a estar bajo la organización de Conmebol
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario