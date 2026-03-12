Por qué la Finalissima entre Argentina y España no puede jugarse en el Monumental en marzo

image

La posibilidad de cambiar la fecha de la Finalissima

Una de las alternativas sería modificar la fecha del encuentro, aunque el calendario internacional deja muy pocos espacios disponibles. Entre las opciones aparece la ventana de junio, que se extiende entre el 1 y el 9 de ese mes, aunque esa posibilidad también presenta complicaciones porque quedaría a menos de dos semanas del inicio del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A todo esto se suma otro detalle clave en la organización del evento: por cuestiones contractuales, UEFA tiene los derechos de organización de las primeras dos ediciones de la Finalissima. La primera se disputó en 2022 en Wembley, con triunfo de la Selección argentina ante Italia, y la actual edición también se encuentra bajo la órbita del organismo europeo. Luego de esta, las siguientes dos ediciones pasarán a estar bajo la organización de Conmebol