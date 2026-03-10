Portugal se prepara para recibir la Finalissima entre Argentina y España: ¿hay chances?

image

De todos modos, la posibilidad de trasladar la Finalissima dependerá de que las autoridades qataríes acepten rescindir el contrato firmado para albergar el partido. Según el portal Noticias ao Minuto, el Estadio Olímpico de Roma también se mantiene como una opción, aunque por el momento Lisboa aparece con ventaja frente a la capital italiana.

El mismo medio recordó que el Estadio Da Luz ya fue sede de importantes eventos internacionales, como la final de la Eurocopa 2004 y la final de la Champions League 2014, en la que el Real Madrid de Cristiano Ronaldo venció al Atlético de Madrid. También fue uno de los escenarios principales del formato “final-8” de la Champions League disputado en Lisboa en 2020.

Buscan reubicar también los amistosos de Argentina y España

Las negociaciones entre UEFA y Conmebol no solo involucran la Finalissima, sino también los amistosos que Argentina y España tienen programados durante la fecha FIFA de marzo. La selección española acordó un partido ante Egipto para el martes 30, mientras que la Selección Argentina tiene previsto enfrentar a Qatar el miércoles 31. La intención de los organizadores es que ambos compromisos también puedan trasladarse a la misma ciudad que finalmente sea elegida como sede para la Finalissima.