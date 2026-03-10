Portugal se prepara para recibir la Finalissima entre Argentina y España: ¿hay chances?
La Finalissima entre Argentina y España podría mudarse a Lisboa por el conflicto en Medio Oriente. El Estadio Da Luz aparece como principal sede alternativa.
La Finalissima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en Qatar, podría trasladarse a Europa por el conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el Estadio Da Luz de Lisboa aparece como principal candidato mientras continúan las negociaciones entre UEFA, Conmebol y las autoridades qataríes.
Las autoridades de la UEFA y la Conmebol avanzan en negociaciones para definir el futuro de la Finalissima que deben disputar la Selección Argentina y España, campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa respectivamente. El partido estaba programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar. Sin embargo, el estado de emergencia que atraviesa Medio Oriente por el conflicto bélico puso en duda la realización del encuentro en ese país.
Este martes 10 de marzo continuarán las conversaciones entre representantes de UEFA, Conmebol y autoridades qataríes para intentar acordar la rescisión del contrato que vincula al país asiático con la organización del evento.
Lisboa aparece como principal sede para Argentina vs. España
Ante este escenario, los organizadores evalúan trasladar la Finalissima a Europa para mantener la fecha prevista. Entre las alternativas que se analizan aparecen el Estadio Da Luz de Lisboa y el Estadio Olímpico de Roma. En Portugal, incluso, ya comenzaron a hacerse eco de la posibilidad de recibir el partido. El diario El Observador señaló que Lisboa se posiciona como la principal candidata para albergar el cruce entre los equipos dirigidos por Lionel Scaloni y Luis De La Fuente.
“Portugal está de nuevo en el mapa para un gran evento futbolístico. El Estádio da Luz se perfila como el principal candidato para albergar el partido entre España y Argentina, tras haber complacido a las autoridades de la UEFA y la CONMEBOL”, destacó el medio portugués. Además, remarcó que la sede portuguesa resulta conveniente por su cercanía con España y por la gran cantidad de futbolistas argentinos que militan en ligas europeas, lo que evitaría largos viajes.
De todos modos, la posibilidad de trasladar la Finalissima dependerá de que las autoridades qataríes acepten rescindir el contrato firmado para albergar el partido. Según el portal Noticias ao Minuto, el Estadio Olímpico de Roma también se mantiene como una opción, aunque por el momento Lisboa aparece con ventaja frente a la capital italiana.
El mismo medio recordó que el Estadio Da Luz ya fue sede de importantes eventos internacionales, como la final de la Eurocopa 2004 y la final de la Champions League 2014, en la que el Real Madrid de Cristiano Ronaldo venció al Atlético de Madrid. También fue uno de los escenarios principales del formato “final-8” de la Champions League disputado en Lisboa en 2020.
Buscan reubicar también los amistosos de Argentina y España
Las negociaciones entre UEFA y Conmebol no solo involucran la Finalissima, sino también los amistosos que Argentina y España tienen programados durante la fecha FIFA de marzo. La selección española acordó un partido ante Egipto para el martes 30, mientras que la Selección Argentina tiene previsto enfrentar a Qatar el miércoles 31. La intención de los organizadores es que ambos compromisos también puedan trasladarse a la misma ciudad que finalmente sea elegida como sede para la Finalissima.
